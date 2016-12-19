Yıldız oyuncudan kötü haber geldi! Sezonu kapadı...

Galatasaray'da 2-2 biten Osmanlıspor deplasmanında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Serdar Aziz'in yapılan kontrollerin ardından sezonu kapattığı öğrenildi.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray'ın Osmanlıspor ile oynadığı maçın 25. dakikasında Serdar Aziz sakatlanarak sedyeyle oyundan çıkmış, yerine Semih Kaya girmişti.

Alınan ilk bilgilerde 26 yaşındaki futbolcunun dizinin döndüğü belirtilmişti. Sezon başında da yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sarı kırmızılı formayı giyemeyen Serdar, yine bir sakatlık kabusu ile karşı karşıya kaldı.

Galatasaray Kulübü Doktoru Yener İnce'nin yaptığı kontroller ve çekilen MR sonucunda milli futbolcu, sağ diz arka çapraz bağında kopma, ön çapraz bağında gerilme ve menisküs yırtığı nedeniyle sezonu kapattı.

Serdar Aziz, sezon başında Bursaspor'dan 4.5 milyon Euro'ya transfer edilmişti.

Galatasaray, konuyla ilgili resmi internet sitesinde açıklama yaptı. İşte o açıklama:

Daha önce milli takım kampında sol diz menisküsünden sakatlanan Serdar Aziz; Galatasaray'ın Osmanlıspor ile oynadığı Süper Lig maçında zeminden kaynaklanan sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Yapılan tetkikler sonucu Serdar Aziz'in sağlık durumu hakkındaki açıklama şu şekildedir:

Osmanlıspor maçının ardından yapılan tetkiklerinde sağ diz arka çapraz bağında kopma, ön çapraz bağında gerilme ve menisküs yırtığı tespit edilen Serdar Aziz'in oluşturulan tedavi protokolü çerçevesinde tedavisine başlanmıştır.

Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

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