Stoch'ta sıcak gelişme! Transfer...

Stoch'ta sıcak gelişme! Transfer...

Garry Rodrigues'i Galatasaray'a kaptıran PAOK, onun yerini Fenerbahçeli futbolcu Miroslav Stoch ile doldurmaya hazırlanıyor.
Beklenen görüşme gerçekleşti!

Beklenen görüşme gerçekleşti!

Yönetim, Portekizli oyuncunun kontratını uzatmak için ilk teması gerçekleştirdi. Takımda kalmak isteyen 22 yaşındaki futbolcunun menaceri yıllık 3.5 milyon Euro talep etti.
"3 gün içinde kararını ver!"

"3 gün içinde kararını ver!"

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TFF 1. Lig'e transfer oldu!

TFF 1. Lig'e transfer oldu!

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ramazan Civelek'i TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'a kiraladı.
Yasin'in Süper Lig'den talibi var!

Yasin'in Süper Lig'den talibi var!

Bordo-Mavililer, Galatasaray’da süresiz kadro dışı kalan eski oyuncusu için nabız yoklamaya başladı. Karadeniz temsilcisi kiralama opsiyonuyla Aslan’ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Van der Wiel o kulüple görüştü!

Van der Wiel o kulüple görüştü!

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Van der Wiel'e Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Wahda talip oldu.
Galatasaray'da flaş ayrılık!

Galatasaray'da flaş ayrılık!

Galatasaray'da tecrübeli futbolcu Hamit Altıntop'la yollar resmen ayrıldı.

Yasin yine affedildi!

Galatasaray’da süresiz kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin’e af çıktı. Başarılı futbolcu, cezalı olduğu Atiker Konyaspor maçının ardından takıma dahil edilecek.

Yasin yine affedildi!

Galatasaray’da Yasin Öztekin takıma dahil oluyor. Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Tuzlaspor maçında gördüğü kırmızı kart ve disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz kadro dışı bırakılan futbolcu, takıma dahil olacak.

Galatasaray Yönetimi, affedildiğini henüz Yasin Öztekin'e bildirmedi.

Kırmızı kart cezalısı olduğu için Atiker Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek olan Yasin Öztekin, Konyaspor maçının ardından takıma dahil olacak. Bu sezon sarı-kırmızılı forma altında 19 resmi maça çıkan Öztekin, attığı 8 gole Galatasaray’ın en skorer ismi oldu. Yasin, bu maçlarda 1 de asist yaptı.

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Bruma'da beklenen görüşme gerçekleşti!

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Garry Rodriguesin maliyeti ortaya çıktı

Garry Rodrigues'in maliyeti ortaya çıktı

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Yasin yine affedildi!

Yasin yine affedildi!

Galatasaray’da süresiz kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin’e af çıktı. Başarılı futbolcu, cezalı olduğu Atiker Konyaspor maçının ardından takıma dahil edilecek.
Brumada beklenen görüşme gerçekleşti!

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Yönetim, Portekizli oyuncunun kontratını uzatmak için ilk teması gerçekleştirdi. Takımda kalmak isteyen 22 yaşındaki futbolcunun menaceri yıllık 3.5 milyon Euro talep etti.
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