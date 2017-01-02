Yasin Öztekin yine kadro dışı bırakıldı!

Galatasaray'da, Tuzla maçında kırmızı kart gören Yasin Öztekin kadro dışı bırakıldı.

Galatasaray'da yönetim Yasin Öztekin'i kadro dışı bıraktı. Yönetim, Adanaspor maçında oyundan alınmasına gösterdiği tepki ve son olarak Tuzlaspor maçında gördüğü kırmızı kartı gerekçe göstererek, tecrübeli oyuncuyu süresiz kadro dışı bıraktı.

Yasin, bir buçuk yıldır sözleşmesinin iyileştirilmesi talebinde bulunuyordu. Adanaspor maçında sonra 1 hafta takımdan ayrı çalışan başarılı oyuncu, tekrar takıma döndüğü sırada idarecilerle konuşmuş ve sözleşmesinin ikinci yarıdan önce iyileştirileceğine dair söz almıştı.

ÇİN VE ABD'DEN TEKLİFLER ALIYOR

Milli futbolcu kadro dışı kararının ardından Çin Süper Ligi ve ABD MSL'den gelen teklifleri değerlendirecek. Yasin yapılacak görüşmelerde durumunda değişilik olmazsa Ocak ayında Galatasaray'dan ayrılacak. (Ajansspor)

Gitmek isterse zorluk çıkarılmayacak!

DHA'nın haberine göre ise, bu sürede Yasin'in A2 takımla ya da tek başına Florya Metin Oktay tesisleri'nde çalışmasına izin verilecek. Ücretine zam yapılmayacağı gibi sözleşmesi uzatılmayacak ve sözleşmesi bittiğinde ise gönderilecek. Bu sürede Yasin'i isteyen bir kulüp çıkarsa transferine kesinlikle zorluk çıkarılmayacak ve bonservisi acilen eline verilecek.