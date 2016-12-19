Volkan Demirelin inanılmaz performansı üç puanı getirdi!

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti, Beşiktaş ve Galatasaray'ın puan kayıplarını iyi değerlendirdi.

Volkan olmasa 5'e giderdi!

Fenerbahçe, çok zorlandığı, belki de mağlubiyetin kıyısından döndüğü maçta Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti.

Goller, Moussa Sow (2) ve Jose Fernandao'dan gelirken, Volkan Demirel ise yaptığı inanılmaz kurtarışlarla Fenerbahçe adına mağlubiyeti önledi.

Tecrübeli eldiven olmasa Fenerbahçe, Kadıköy'de çok ciddi bir puan kaybı yaşayabilirdi. Sow iki gol, Lens de iki asistle takımına katkı sağlayan diğer isimler oldu.

Maça ilk 11'de başlayan Van Persie ise 11. dakikada sakatlandı ve yerini Sow'a bıraktı.

Maçtan dakikalar...

6. dakikada Jeremain Lens'in sağ kanattan ortasında kaleci Johannes Hopf kalesinden çıkarak topa sahip oldu.

7. dakikada Gençlerbirliği gole çok yaklaştı.

Ceza sahası sol çaprazında kaleci Volkan'ı çalımlayan Aydın Karabulut pasını Tokelo Rantie'ye çıkardı.Rantie'nin şutunda kalede bekleyen Kjaer, topu çizgiden çıkarmayı başardı.

Van Persie şoku

11'de Fenerbahçe'de ayağındaki sakatlıktan ötürü Van Persie oyundan çıktı, Moussa Sow girdi. Hollandalı yıldız, kenara sakatlığını belirtip oyundan çıkmak istediğini belirtmişti.

24'te Selçuk Şahin'in uzaklardan şutu farklı şekilde auta gitti.

Gençler geliyor!

35'te Gençlerbirliği yine gole çok yaklaştı.

Sağ çaprazdan ceza alanıan giren Serdar Gürler, Rantie'ye bıraktı.Rantie hemen İrfan Can'ı gördü. Onun şutunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

Gençler oynadı, Fener attı...

Fenerbahçe, 41. dakikada Moussa Sow'un golüyle 1-0 öne geçti.

Sağ kanattan Jeremain Lens'in müthiş ortasında Sow ceza alanı içinde iyi dokundu ve golü attı.

Adeta Gençlerbirliği oynadı, Fenerbahçe golü attı...

İlk yarıyı Fenerbahçe, Moussa Sow'un golüyle 1-0 önde tamamladı.

50'de Volkan Şen'in sol kanattan ortasına Lens kafayı vuru, top Hopf'ta kaldı.

51'de Gençlerbirliği çok tehlikeli geldi.

Volkan Demirel, 1 dakikada 2 golü önledi!

Ceza alanı içinde Khalili'nin rahat pozisyonda vurdu, Volkan sol alt köşeden çıkardı. Saniyeler sonra ise sol kanattan İrfan Can'ın ortasına Serdar Gürler kafayı vurdu, Volkan Demirel bu kez sağ köşeden üst taraftan yine harika çıkardı.

Volkan adeta 1 dakika içinde iki gol önledi.

Volkan, Volkan, Volkan!

66'da Ceza sahası yayının hemen gerisinden İrfan Can Kahveci'nin sol ayağıyla yaptığı müthiş vuruşu kaleci Volkan Demirel direğin dibinden inanılmaz bir şekilde çıkardı.

Volkan direnmeye devam ediyor...

73'te Volkan Demirel bir kez daha inanılmaz kurtarış yaptı.

Ceza sahasında kalenin hemen önünde, hafif sağ çaprazdan Vosmin Matei'nin şutunu Volkan Demirel inanılmaz şekilde kornere çeldi.

Fenerbahçe'de direnen tek isim Volkan Demirel'di.

Fernandao attı, maç adeta bitti!

87'de Ozan Tufan'ın orta yuvarlaktan attığı pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Fernandao golü attı ve maçı kopardı.

Lens'ten asist, Sow'dan gol!

90+1'de ise Lens'in pasında Sow, ceza alanı hemen dışında gelişine çok sert vurdu ve maçın skorunu belirledi, 3-0.

Bu skorun ardından Fenerbahçe 28 puana yükselirken, Gençlerbirliği ise 19 puanda kaldı.

MAÇTAN NOTLAR...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasındaki Gençlerbirliği maçında kadroda tek değişiklik yaptı.

Ülker Stadı’nda oynanan maçta Advocaat, geçen hafta Antalyaspor’a 1-0 kaybedilen karşılaşmanın ilk 11’inden tek ismi değiştirdi. Hollandalı teknik adam, Moussa Sow’un yerine Robin van Persie’ye forma verdi.

Kalede kaptan Volkan Demirel’in oynadığı sarı-lacivertlilerin savunma dörtlüsünü, Şener Özbayraklı, Martin Skrtel, Simon Kjaer ve Hasan Ali Kaldırım oluşturdu. Savunmanın önünde Mehmet Topal ile Josef de Souza’yı oynatan Advocaat, kanatlarda Volkan Şen ve Jeremain Lens’e şans verdi. Fenerbahçe’de forvet arkasında Alper Potuk oynarken, ileri uçta Van Persie görev aldı.

Sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılan Emmanuel Emenike ve Gregory van der Wiel’in yanı sıra Salih Uçan ve Miroslav Stoch, maç kadrosuna dahil edilmedi.

Sow 4 hafta sonra yedek

Fenerbahçe’nin Senegalli forveti Sow, Süper Lig’de 4 maç sonra yedek kaldı.

Son 4 lig müsabakasında ilk 11’de sahaya çıkan Sow, Gençlerbirliği karşısında yedek kulübesinde Advocaat’tan şans bekledi.

Sow’un yerine oynayan Van Persie ise 2 resmi maçtan sonra sahaya ilk 11’de çıktı.

Polisler takımlarla seremoniye çıktı

Karşılaşmadan önce yapılan seremoniye polisler de katıldı. Polisler, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği oyuncularının yanında

seremoniye çıkarken, küçük çocuklar da polis ve asker kıyafetleriyle seremonide yer aldı. Maç öncesi iki takım futbolcuları "#terörülanetliyoruz" pankartıyla sahaya çıktı.

Taraftardan polise destek

Fenerbahçe taraftarı, maçtan önce polislere sevgi gösterilerinde bulundu.

Karşılaşmayı takip eden az sayıdaki sarı-lacivertli taraftar, "Hepimiz ölelim, çevik kuvvet yaşasın" ve "İstanbul çevik kuvvet" tezahüratlarıyla polislere destek verdi.

Okul açık tribününde Türk bayrağı ve "Bir ölürüz, bin diriliriz" pankartı açıldı. Tribünler uzun süre "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Vatan sana canım feda" tezahüratlarıyla teröre tepki gösterdi.

Öte yandan sarı-lacivertli taraftarlar, maça fazla ilgi göstermedi. Karşılaşmayı yaklaşık 5 bin Fenerbahçeli futbolsever takip etti. ençlerbirliği’ne ise 10’a yakın taraftarı deplasman tribününde destek oldu.

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