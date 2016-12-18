Vitor Pereiranın yeni takımı belli oldu

Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, yeni kulübünü buldu. Portekizli teknik adam Bundesliga 2 takımlarından 1860 Münih ile anlaşma sağladı.
Fenerbahçe ile sezon başında yolları ayrılan Vitor Pereira, Almanya Bundesliga 2 takımlarından 1860 Münih'le anlaştı.
Bundesliga 2'de 14. sırada yer alan Münih ekibi, resmi sitesinden Portekizli teknik adam ile yaptığı anlaşmayı duyurdu. Sözleşmenin 1 Ocak 2017'de başlayıp, 30 Haziran 2018'de sona ereceği açıklandı.
Pereira'nın ismi geçtiğimiz günlerde 1860 Münih ile anılmış ancak teknik adam iddiaları yalanlamıştı. Portekizli hoca, "Almanya'dan gelen teklifi geri çevirdim" demişti.
Daha önce Porto'daki performansıyla dikkat çeken Pereira, Fenerbahçe'de 1 sezon çalışmış ve sezonu kupasız kapatmıştı.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme turunda Monaco'ya elenince yönetim Portekizli hoca ile yollarını ayırma kararı almıştı.
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