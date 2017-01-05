Van der Wiel o kulüple görüştü!

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Van der Wiel'e Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Wahda talip oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat tarafından disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan Hollandalı sağ bek Gregory van der Wiel hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Hollanda basınında yer alan haberde; Gregory van der Wiel'in kariyerini büyük bir ihtimalle Birleşik Arap Emirlikleri'nde sürdüreceği ve Al Wahda takımı ile 1.5 yıllık sözleşme konusunda görüşme yaptığı kaydedildi.

Al Wahda'nın Al Jazira ile yaptığı maçı Dubai'de izleyen 28 yaşındaki Hollandalı sağ bekin, maçın ardından Al Wahda ile transfer görüşmesinde bulunduğu belirtildi. (Ajansspor)

"Sadece misafirimiz" dediler

Öte yandan Al Wahda Kulübü Başkanı Ahmed Al Rumaithi twitterdan yaptığı açıklamada Gregory van der Wiel'in yalnızca misafirleri olduğunu söyledi. Bilindiği üzere Van der Wiel ve eşi Rose Bertram en ufak bir tatil fırsatında Dubai'ye gidiyor ve kısa süre de olsa boş zamanalrını burada geçiriyor.

Sürekli Dubai'ye seyahat etmeleri de van der Wiel'in isminin sürekli Arap takımlarıyla anılmasına sebep oluyor.