Yasin'in Süper Lig'den talibi var!

Yasin'in Süper Lig'den talibi var!

Bordo-Mavililer, Galatasaray’da süresiz kadro dışı kalan eski oyuncusu için nabız yoklamaya başladı. Karadeniz temsilcisi kiralama opsiyonuyla Aslan’ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Van der Wiel o kulüple görüştü!

Van der Wiel o kulüple görüştü!

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Van der Wiel'e Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Wahda talip oldu.
Galatasaray'da flaş ayrılık!

Galatasaray'da flaş ayrılık!

Galatasaray'da tecrübeli futbolcu Hamit Altıntop'la yollar resmen ayrıldı.
Görüşmeler resmen başladı!

Görüşmeler resmen başladı!

Bordo-mavililer, çok yönlü oyun tarzı ile dikkat çeken Ndiaye için teklifini yaptı.
G.Saray'a açık açık mesaj gönderdi!

G.Saray'a açık açık mesaj gönderdi!

Cim Bom’un kiralamak istediği Barcelona’nın sağ beki, sosyal medyada Sarı-Kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
F.Bahçe'ye 2 yeni Hollandalı

F.Bahçe'ye 2 yeni Hollandalı

Fenerbahçe’nin devre arasında takviye yapacak olması, menacerleri de harekete geçirdi.
Beşiktaş'ın transferine övgüler yağdırdı!

Beşiktaş'ın transferine övgüler yağdırdı!

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel hakkında yorumlar yaptı.
BJK'de Eto'o sesleri yükseliyor! Resmi açıklama...

BJK'de Eto'o sesleri yükseliyor! Resmi açıklama...

Devre arası transfer dönemi yaklaşırken Beşiktaş'ta yeniden Samuel Eto'o sesleri yükselmeye başladı.

Van der Wiel o kulüple görüştü!

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Van der Wiel'e Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Wahda talip oldu.

Van der Wiel o kulüple görüştü!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat tarafından disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan Hollandalı sağ bek Gregory van der Wiel hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Hollanda basınında yer alan haberde; Gregory van der Wiel'in kariyerini büyük bir ihtimalle Birleşik Arap Emirlikleri'nde sürdüreceği ve Al Wahda takımı ile 1.5 yıllık sözleşme konusunda görüşme yaptığı kaydedildi.

Al Wahda'nın Al Jazira ile yaptığı maçı Dubai'de izleyen 28 yaşındaki Hollandalı sağ bekin, maçın ardından Al Wahda ile transfer görüşmesinde bulunduğu belirtildi. (Ajansspor)

"Sadece misafirimiz" dediler

Öte yandan Al Wahda Kulübü Başkanı Ahmed Al Rumaithi twitterdan yaptığı açıklamada Gregory van der Wiel'in yalnızca misafirleri olduğunu söyledi. Bilindiği üzere Van der Wiel ve eşi Rose Bertram en ufak bir tatil fırsatında Dubai'ye gidiyor ve kısa süre de olsa boş zamanalrını burada geçiriyor.

Sürekli Dubai'ye seyahat etmeleri de van der Wiel'in isminin sürekli Arap takımlarıyla anılmasına sebep oluyor.

Bu haber Fenerbahçelileri çok sevindirecek!

Bu haber Fenerbahçelileri çok sevindirecek!

Fenerbahçe'den Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması

Fenerbahçe'den Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması

Conte listenin başına onu yazdı!

Conte listenin başına onu yazdı!


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Bu haber Fenerbahçelileri çok sevindirecek!

Bu haber Fenerbahçelileri çok sevindirecek!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Krasnodar'ın en önemli oyuncularından olan Kouassi Eboue, İskoç ekibi Celtic'e transfer oluyor.
Fenerbahçeden Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması

Fenerbahçe'den Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili resmi siteden bir yalanlama geçti.
Van der Wiel o kulüple görüştü!

Van der Wiel o kulüple görüştü!

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Van der Wiel'e Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Wahda talip oldu.
Conte listenin başına onu yazdı!

Conte listenin başına onu yazdı!

İngiltere Premier Lig’in güçlü takımı Chelsea’de Simon Kjaer konusunda yeni gelişmeler öne çıktı.
Emenike için flaş iddia! Lens transferinde...

Emenike için flaş iddia! Lens transferinde...

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan ve kendine kulüp arayan Emmanuel Emenike konusunda Nijerya basınında flaş bir haber dikkat çekti.
Fenerbahçenin ilk transferi resmen açıklandı!

Fenerbahçe'nin ilk transferi resmen açıklandı!

Zorya Luhansk oyuncusu Alexander Karavaev'in Fenerbahçe'ye transfer olduğunu duyurdu.
İşte Emenikeyi bitiren sözler

İşte Emenike'yi bitiren sözler

Advocaat bir takım toplantısında, “Bu takım için savaşan oyunculara ihtiyacım var. Emenike gibi oyunculara değil” ifadelerini kullandı. Herkesin içinde yapılan bu ağır konuşma şok etkisi yarattı.
Advocaat Aziz Yıldırımı o transferler için ikna edemedi!

Advocaat Aziz Yıldırım'ı o transferler için ikna edemedi!

Hollandalı hoca, orta saha, sağ bek ve sol açığa takviye istedi. Bu talebin bütçelerini aşacağını düşünen başkan Aziz Yıldırım, 2 oyuncu alıp yola devam etmekte ısrarcı.
Fernandao ayrılıyor mu?

Fernandao ayrılıyor mu?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, 6-0 galip geldikleri Menemen Belediyespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçeye iki yeni Hollandalı

Fenerbahçe'ye iki yeni Hollandalı

Fenerbahçe’nin devre arasında takviye yapacak olması, menacerleri de harekete geçirdi.
Rıdvan Dilmenden Lense: Kendini yargılamalı

Rıdvan Dilmen'den Lens'e: "Kendini yargılamalı"

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Trabzonspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi....
Fenerbahçeli taraftarlara kötü haber

Fenerbahçeli taraftarlara kötü haber

Trabzon İl Güvenlik Kurulu toplantısından son dakika kararı... Süper Lig'de pazartesi günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarının...
Süper Ligde Stoch savaşı!

Süper Lig'de Stoch savaşı!

Miroslav Stoch, son 3 sezonu farklı kulüplerde kiralık olarak geçirdikten sonra sene başında Fenerbahçe’ye geri dönmüştü....
Advocaat 4 takviye dedi ve tek tek açıkladı!

Advocaat "4 takviye" dedi ve tek tek açıkladı!

Vitor Pereira’dan görevi devraldıktan sonra sadece Jeremain Lens transferinde aktif rol oynayan Dick Advocaat, devre arası için...
Fenerbahçe Trabzona eksik gidiyor!

Fenerbahçe Trabzon'a eksik gidiyor!

Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçının 80. dakikasında Martin Skrtel, gördüğü sarı kartla haftaya oynanacak Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü....
Fenerbahçe beni istiyor

"Fenerbahçe beni istiyor"

Belçika'nın KAS Eupen takımında forma giyen 19 yaşındaki genç futbolcu Henry Onyekuru, Fenerbahçe'nin kendisini istediğini söyledi....