Trabzonsporlu yöneticiden Mehmet Ekici itirafı

Mehmet Ekici ile ilgili Trabzonspor cephesinden çok sıcak bir açıklama geldi. Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu oyuncularının takımdan ayrılabileceğini söyledi.

Trabzonspor'da Mehmet Ekici ile ilgili hergün yeni bir gelişme yaşanıyor. Bu kez bordo-mavili kulübün başkan yardımcısı Önder Bülbüloğlu açıklamalarda bulundu. Bülbüloğlu "Mehmet Ekici gidebilir" dedi.

Mehmet Ekici gidebilir

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, Mehmet Ekici transferiyle ilgili Radyaspor'a açıklamalar yaptı:

"Mehmet Ekici ile de yolların ayrılma ihtimali var. Kendisine yeni sözleşme önerdik. Ne 'evet' ne de 'hayır' dedi. İstanbul'daki büyük takımlar da kendisiyle ilgileniyor olabilir. Çok başarılı bir oyuncu, ilgi olması normal. Mehmet Ekici gidebilir. Şu anda net bir karar vermedi fakat çok iyi teklif geldi. Mehmet'e 3 yıllık bir teklif sunduk."

3 oyuncu alacağız

Önder Bülbüloğlu: Ömer Ali Şahiner ve Serdar Taşçı ile temaslarımız devam ediyor. Musa Çağıran için de görüşüyoruz. En az üç oyuncu alacağız