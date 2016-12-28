Beşiktaş'ın transferine övgüler yağdırdı!

Beşiktaş'ın transferine övgüler yağdırdı!

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel hakkında yorumlar yaptı.
G.Saraylı 2 futbolcuyla yollar ayrıldı!

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BJK'de Eto'o sesleri yükseliyor! Resmi açıklama...

BJK'de Eto'o sesleri yükseliyor! Resmi açıklama...

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Mario Gomez: "Dönmek istiyorum"

Mario Gomez: "Dönmek istiyorum"

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Kapı gibi stoper geliyor!

Kapı gibi stoper geliyor!

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Teknik ekip beğendi, imzayı atıyor!

Teknik ekip beğendi, imzayı atıyor!

Geçen sene CAF tarafından yılın en iyi genç oyuncuları arasında gösterilen Sidiki Maiga, Galatasaray’la sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
"10 sene orta saha aratmaz"

"10 sene orta saha aratmaz"

İrfan Can Kahveci’yi Türk futboluna kazandıran teknik direktör Mustafa Kaplan'ın yanı sıra eski hocaları İbrahim Üzülmez, İrfan Buz da İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'ye transfer iddialarını yorumladı.
"İstemezsek almayız"

"İstemezsek almayız"

Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, Siyah-Beyazlılar’daki performansıyla eleştirilen Vincent Aboubakar’ın takımdaki geleceğine sezon sonunda karar vereceklerini söyledi.

Trabzonsporlu yöneticiden Mehmet Ekici itirafı

Mehmet Ekici ile ilgili Trabzonspor cephesinden çok sıcak bir açıklama geldi. Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu oyuncularının takımdan ayrılabileceğini söyledi.

Trabzonsporlu yöneticiden Mehmet Ekici itirafı

Trabzonspor'da Mehmet Ekici ile ilgili hergün yeni bir gelişme yaşanıyor. Bu kez bordo-mavili kulübün başkan yardımcısı Önder Bülbüloğlu açıklamalarda bulundu. Bülbüloğlu "Mehmet Ekici gidebilir" dedi.

Mehmet Ekici gidebilir

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, Mehmet Ekici transferiyle ilgili Radyaspor'a açıklamalar yaptı:

"Mehmet Ekici ile de yolların ayrılma ihtimali var. Kendisine yeni sözleşme önerdik. Ne 'evet' ne de 'hayır' dedi. İstanbul'daki büyük takımlar da kendisiyle ilgileniyor olabilir. Çok başarılı bir oyuncu, ilgi olması normal. Mehmet Ekici gidebilir. Şu anda net bir karar vermedi fakat çok iyi teklif geldi. Mehmet'e 3 yıllık bir teklif sunduk."

3 oyuncu alacağız

Önder Bülbüloğlu: Ömer Ali Şahiner ve Serdar Taşçı ile temaslarımız devam ediyor. Musa Çağıran için de görüşüyoruz. En az üç oyuncu alacağız

Fenerbahçe yine güle oynaya kazandı!

Fenerbahçe yine güle oynaya kazandı!

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Kapı gibi stoper geliyor!

Mehmet Ekici'de son dakika gelişmesi!

Mehmet Ekici'de son dakika gelişmesi!


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Trabzonsporlu yöneticiden Mehmet Ekici itirafı

Trabzonsporlu yöneticiden Mehmet Ekici itirafı

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