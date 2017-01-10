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Trabzonspor'dan resmi Ekici açıklaması! Beşiktaş...

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, Fenerbahçe'nin gündemindeki Mehmet Ekici için Beşiktaş'ın da devreye girdiğini açıkladı.

Trabzonspordan resmi Ekici açıklaması! Beşiktaş...

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu transferler hakkında çok önemli açıklamalar yaptı. Bülbüloğlu, Fenerbahçe'nin gündeminde olan ve transferine "bitti" gözüyla bakılan Mehmet Ekici için Beşiktaş'ın da devereye girdiğini ve Siyah Beyazlı kulüple görüşme halinde olduklarını açıkladı.

Radyo Spor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Bülbüloğlu, "Mehmet Ekici sevdiğimiz bize değer katan bir oyuncu. İsteyen kulüpler var. Fenerbahçe konusunda anlaşmıştık, Aatif'in takası kabul etmemesi bu transferi öteledi.

Beşiktaş ile de görüşmemiz oldu. Bizimde alacağımız oyuncularla anlaşmamız gerekiyor. Şu anda Mehmet giderse kulübe maddi menfaat sağlanmalı. İlk planda Tolgay Arslan'ı talep ettik. Tolgay dışında, Kerim Frei ve Olcay Şahan gündemimize geldi. Kerim konusunda anlaşma sağlanamadı. Beşiktaş, Tolgay'ı vermek istemiyor.

Olcay'ı bütün haklarıyla istiyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Aatif Fenerbahçe olmazsa ülke dışında başka takıma gitmek istiyor. Bu hafta içerisinde bu konular netleşecektir. Carl Medjani transferinde şu anda net bir gelişme yok. Kendisi Antalya'da, ama kesin anlaştığımızı söyleyemem'' dedi.

RODALLEGA OLUYOR

Başkan yardımcısı Önder Bülbüloğlu, ''Akhisar ile görüşme yapıldı. Rodallega Trabzonspor'a çok yakın, Mustafa Yumlu konusu doğru.

Gitme olasılığı yüksek. Caceres de ilgilendiğimiz bir oyuncu fakat hiçbir transferimizde net bir şey yok. Fatih Tekke sportif direktörlük kursuna Trabzonspor adına katıldı. Görev konusuna oturup karar vereceğiz" diye konuştu.

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Olcay Şahan'dan transfer açıklaması!

Olcay Şahan'dan transfer açıklaması!


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Trabzonspordan resmi Ekici açıklaması! Beşiktaş...

Trabzonspor'dan resmi Ekici açıklaması! Beşiktaş...

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, Fenerbahçe'nin gündemindeki Mehmet Ekici için Beşiktaş'ın da devreye girdiğini açıkladı.
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