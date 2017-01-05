Trabzonspordan G.Saraya dev transfer çalımı!

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Ara transfer döneminin en hareketli takımlarından Trabzonspor, adı Galatasaray'la anılan Uruguaylı stoper Martin Caceres'le büyük ölçüde anlaşma sağladı.

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Ara transfer döneminde ilk olarak Emmanuel Mas ve Joao Pereira ile resmi sözleşme imzalayan bordo mavililer, son olarak Juventus'la yollarını ayıran Uruguaylı stoper Martin Caceres ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Sezon öncesi ve devre arası transfer döneminde ismi sık sık Galatasaray ile anılan Caceres, Trabzonspor'un teklifine 'evet' dedi.

BONSERVİS SORUNU YOK

Caceres'in Bordo-Mavililere yeşil ışık yaktığı, savunma oyuncusunun bonservisinin elinde olması bu transferi kolaylaştıran en önemli etmen oldu. 2015/16 sezonunda Juventus formasını 8 kez terleten 29 yaşındaki savunmacı bu sezon sadece Urugay Milli Takımı ile Dünya Kupası Güney Amerika Elemelerinde 4 maçta görev aldı ve 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

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