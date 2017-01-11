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Trabzonspor Olcay Şahan ile anlaşmaya vardı!

Trabzonspor, Beşiktaşlı Olcay Şahan ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı.

Trabzonspor Olcay Şahan ile anlaşmaya vardı!

Transfer döneminin en hareketli takımı Trabzonspor transferde bombayı patlattı ve Beşiktaşlı Olcay Şahan ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı.

Emmanuel Mas, Joao Pereira ve Carl Medjani transferleri sonrası özellikle Ersun Yanal'ın istediği Olcay Şahan'la da anlaşma sağlandı.

29 yaşındaki orta saha futbolcusu 2012 yılında Kaiserslautern'den Siyah Beyazlılar'a transfer oldu. Olcay, Beşiktaş forması ile 180 maça çıktı 35 gol ve 32 asistlik performansa imza attı.

Tecrübeli oyuncu son dönemde özellikle Beşiktaşlı taraftarların hedefin haline gelmiş ve zaman zaman ıslıklanmıştı.

Resmi açıklamanın kısa zamanda yapılması bekleniyor.

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Olcay Şahan'dan transfer açıklaması!

Olcay Şahan'dan transfer açıklaması!


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Trabzonspor Olcay Şahan ile anlaşmaya vardı!

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