"3 gün içinde kararını ver!"

"3 gün içinde kararını ver!"

Ahmet Çalık için Gençlerbirliği’ne 2 milyon Euro’luk teklif yapıldı, cevap için 3 gün süre verildi.
3 oyuncuyla birden yollar ayrıldı!

3 oyuncuyla birden yollar ayrıldı!

Trabzonspor, Güray Vural'ın sözleşmesinin fesh edildiğini KAP'a bildirdi.
TFF 1. Lig'e transfer oldu!

TFF 1. Lig'e transfer oldu!

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ramazan Civelek'i TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'a kiraladı.
Yasin'in Süper Lig'den talibi var!

Yasin'in Süper Lig'den talibi var!

Bordo-Mavililer, Galatasaray’da süresiz kadro dışı kalan eski oyuncusu için nabız yoklamaya başladı. Karadeniz temsilcisi kiralama opsiyonuyla Aslan’ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Van der Wiel o kulüple görüştü!

Van der Wiel o kulüple görüştü!

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Van der Wiel'e Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Wahda talip oldu.
Galatasaray'da flaş ayrılık!

Galatasaray'da flaş ayrılık!

Galatasaray'da tecrübeli futbolcu Hamit Altıntop'la yollar resmen ayrıldı.
Görüşmeler resmen başladı!

Görüşmeler resmen başladı!

Bordo-mavililer, çok yönlü oyun tarzı ile dikkat çeken Ndiaye için teklifini yaptı.
G.Saray'a açık açık mesaj gönderdi!

G.Saray'a açık açık mesaj gönderdi!

Cim Bom’un kiralamak istediği Barcelona’nın sağ beki, sosyal medyada Sarı-Kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Tam 3 oyuncuyla birden yollar ayrıldı!

Trabzonspor, Güray Vural'ın sözleşmesinin fesh edildiğini KAP'a bildirdi.

Tam 3 oyuncuyla birden yollar ayrıldı!

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde;

Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Güray Vural arasındaki 29.01.2016 başlangıç, 31.05.2019 bitiş tarihli sözleşme, karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Muhammet Demir ve Sefa Yılmaz da KAP'a bildirildi!

Trabzonspor, Muhammet Demir ve Sefa Yılmaz'ın sezon sonuna kadar bedelsiz olarak Gaziantepspor'a kiralandığını açıkladı.

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde;

Profesyonel futbolcularımız Muhammet Demir ve Sefa Yılmaz' ın, 2016/2017 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak, Gaziantepspor Kulübü'ne geçici transferleri konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Mehmet Ekici'de son dakika

Mehmet Ekici'de son dakika

Yasin için Süper Lig ekibi harekete geçti!

Yasin için Süper Lig ekibi harekete geçti!

Trabzonspor'dan G.Saray'a dev transfer çalımı!

Trabzonspor'dan G.Saray'a dev transfer çalımı!


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Mehmet Ekicide son dakika

Mehmet Ekici'de son dakika

Trabzonspor’da Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye transferi gündemde olan Mehmet Ekici’nin Kulüp Başkanı Muharrem Usta ile görüşerek kulübün çıkarları doğrultusunda hareket etmeye hazır olduğunu ilettiği bildirildi.
Tam 3 oyuncuyla birden yollar ayrıldı!

Tam 3 oyuncuyla birden yollar ayrıldı!

Trabzonspor, Güray Vural'ın sözleşmesinin fesh edildiğini KAP'a bildirdi.
Yasin için Süper Lig ekibi harekete geçti!

Yasin için Süper Lig ekibi harekete geçti!

Bordo-Mavililer, Galatasaray’da süresiz kadro dışı kalan eski oyuncusu için nabız yoklamaya başladı. Karadeniz temsilcisi kiralama opsiyonuyla Aslan’ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Trabzonspordan G.Saraya dev transfer çalımı!

Trabzonspor'dan G.Saray'a dev transfer çalımı!

Ara transfer döneminin en hareketli takımlarından Trabzonspor, adı Galatasaray'la anılan Uruguaylı stoper Martin Caceres'le büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Gündem yine Vladimir Weiss

Gündem yine Vladimir Weiss

Sezon başında da Trabzonspor’un gündemine gelen 27 yaşındaki Slovak futbolcu bir kez daha Karadeniz temsilcisine önerildi.
Alex Song bombası!

Alex Song bombası!

Savunma ve forvet takviyesi planlayan Fırtına’ya müthiş bir oyuncu önerisi geldi.
Ndiaye görüşmeleri resmen başladı!

Ndiaye görüşmeleri resmen başladı!

Bordo-mavililer, çok yönlü oyun tarzı ile dikkat çeken Ndiaye için teklifini yaptı.
Trabzonsporlu yöneticiden Mehmet Ekici itirafı

Trabzonsporlu yöneticiden Mehmet Ekici itirafı

Mehmet Ekici ile ilgili Trabzonspor cephesinden çok sıcak bir açıklama geldi. Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu oyuncularının takımdan ayrılabileceğini söyledi.
Fenerbahçe yine güle oynaya kazandı!

Fenerbahçe yine güle oynaya kazandı!

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının son maçında Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanında son yıllarda olduğu gibi yine rahat bir galibiyet aldı ve yılı 3 puanla kapadı.
Kapı gibi stoper geliyor!

Kapı gibi stoper geliyor!

Arjantinli Mas ile prensipte anlaşan Fırtına, savunmaya bir takviye daha yapıyor.
Mehmet Ekicide son dakika gelişmesi!

Mehmet Ekici'de son dakika gelişmesi!

Mehmet Ekici ile Trabzonspor Yönetimi arasındaki son pazarlıkta da anlaşma sağlanamadı....
Trabzonsporda tek gündem Fenerbahçe

Trabzonspor'da tek gündem Fenerbahçe

Trabzonspor’da gündem hem saha içinde hem de dışında bir hayli yoğun ama öne çıkan nokta, ilk yarının...
Transferde sürpriz hamle

Transferde sürpriz hamle

Transferde işi bu defa sağlam tutan Bordo-Mavililer, bir yandan da alternatif isimler için çalışmalara devam ediyor....
Quaresma o anı anlattı

Quaresma o anı anlattı

Trabzonspor maçında Yusuf’a yaptığı hamleyle tepki çeken Quaresma kendini savundu....
Mete Kalkavana tepkiler dinmiyor!

Mete Kalkavan'a tepkiler dinmiyor!

Trabzonspor’da 2-1 kaybedilen Beşiktaş maçının hakemi Mete Kalkavan’a tepkiler sürüyor....
Beşiktaş - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Beşiktaş - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu....