Yasin'in Süper Lig'den talibi var!

Yasin'in Süper Lig'den talibi var!

Bordo-Mavililer, Galatasaray’da süresiz kadro dışı kalan eski oyuncusu için nabız yoklamaya başladı. Karadeniz temsilcisi kiralama opsiyonuyla Aslan’ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Van der Wiel o kulüple görüştü!

Van der Wiel o kulüple görüştü!

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Van der Wiel'e Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Wahda talip oldu.
Galatasaray'da flaş ayrılık!

Galatasaray'da flaş ayrılık!

Galatasaray'da tecrübeli futbolcu Hamit Altıntop'la yollar resmen ayrıldı.
Görüşmeler resmen başladı!

Görüşmeler resmen başladı!

Bordo-mavililer, çok yönlü oyun tarzı ile dikkat çeken Ndiaye için teklifini yaptı.
G.Saray'a açık açık mesaj gönderdi!

G.Saray'a açık açık mesaj gönderdi!

Cim Bom’un kiralamak istediği Barcelona’nın sağ beki, sosyal medyada Sarı-Kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
F.Bahçe'ye 2 yeni Hollandalı

F.Bahçe'ye 2 yeni Hollandalı

Fenerbahçe’nin devre arasında takviye yapacak olması, menacerleri de harekete geçirdi.
Beşiktaş'ın transferine övgüler yağdırdı!

Beşiktaş'ın transferine övgüler yağdırdı!

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel hakkında yorumlar yaptı.
BJK'de Eto'o sesleri yükseliyor! Resmi açıklama...

BJK'de Eto'o sesleri yükseliyor! Resmi açıklama...

Devre arası transfer dönemi yaklaşırken Beşiktaş'ta yeniden Samuel Eto'o sesleri yükselmeye başladı.

Sözleşmesi feshedildi! Yeni takımı belli gibi...

Gaziantepspor Kulübü, kaleci Charles Itandje'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. Tecrübeli futbolcunun Adanaspor'a imza atması bekleniyor.

Sözleşmesi feshedildi! Yeni takımı belli gibi...

Gaziantepspor'la olan sözleşmesi karşılıklı feshedilen kaleci Charles Itandje, bir başka Süper Lig kulübüne gidiyor.

Adanaspor, tecrübeli file bekçisiyle görüşüyor. Kurulan temaslarda büyük mesafe katedilirken, anlaşmanın an meselesi olduğu öğrenildi.

34 yaşındaki Kamerunlu file bekçisi, ligin ilk yarısında 5 maça çıktı, kalesinde 9 gol gördü. Öte yandan Turuncu-Beyazlılar, Palmeiras’ta oynayan Vinicius Santos Silva’yı da bitirmeye hazırlanıyor. 23 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusuyla yapılan ilk görüşme olumlu geçti. Vinicius geçen sezon 14 maça çıktı, 2 asist yaptı.

Aslan Bruma'yla pençeliyor!

Aslan Bruma'yla pençeliyor!

Adanaspor yeni hocasını buldu

Adanaspor yeni hocasını buldu


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Sözleşmesi feshedildi! Yeni takımı belli gibi...

Sözleşmesi feshedildi! Yeni takımı belli gibi...

Gaziantepspor Kulübü, kaleci Charles Itandje'ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. Tecrübeli futbolcunun Adanaspor'a imza atması bekleniyor.
Aslan Brumayla pençeliyor!

Aslan Bruma'yla pençeliyor!

Spor Toto Süper Lig'in 9.haftasında Galatasaray, yıllar sonra konuk olduğu Adana'da Bruma'nın golüyle Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.
Adanaspor yeni hocasını buldu

Adanaspor yeni hocasını buldu

Uzun yıllar süren Süper Lig hasretini geçtiğimiz sezon sonlandıran Adanaspor, yaz aylarında ise teknik direktör Engin İpekoğlu ile yolların ayrılması ile sporseverleri şaşırtmıştı.