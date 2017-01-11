Beşiktaş'ın gözdesi 2. lige gidiyor!

Beşiktaş'ın gözdesi 2. lige gidiyor!

Beşiktaş'ın yakından ilgilendiği Fernando Torres eski hocası Benitez'in çalıştırdığı Newcastle United'a transfer oluyor.
Sarı-Lacivertlilere büyük müjde!

Sarı-Lacivertlilere büyük müjde!

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Dick Advocaat'ın kadroda düşünmediği Emmanuel Emenike Rus ekibi Rubin Kazan'la anlaşma noktasına geldi.
Poldi'ye resmi teklif geldi!

Poldi'ye resmi teklif geldi!

Beijing Guoan, yıldız futbolcu için sarı-kırmızılı kulübe resmi teklifini verdi.
Stoch'ta sıcak gelişme! Transfer...

Stoch'ta sıcak gelişme! Transfer...

Garry Rodrigues'i Galatasaray'a kaptıran PAOK, onun yerini Fenerbahçeli futbolcu Miroslav Stoch ile doldurmaya hazırlanıyor.
Beklenen görüşme gerçekleşti!

Beklenen görüşme gerçekleşti!

Yönetim, Portekizli oyuncunun kontratını uzatmak için ilk teması gerçekleştirdi. Takımda kalmak isteyen 22 yaşındaki futbolcunun menaceri yıllık 3.5 milyon Euro talep etti.
"3 gün içinde kararını ver!"

"3 gün içinde kararını ver!"

Ahmet Çalık için Gençlerbirliği’ne 2 milyon Euro’luk teklif yapıldı, cevap için 3 gün süre verildi.
3 oyuncuyla birden yollar ayrıldı!

3 oyuncuyla birden yollar ayrıldı!

Trabzonspor, Güray Vural'ın sözleşmesinin fesh edildiğini KAP'a bildirdi.
TFF 1. Lig'e transfer oldu!

TFF 1. Lig'e transfer oldu!

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ramazan Civelek'i TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'a kiraladı.

Skandal! Fenerbahçe'nin kupasını çaldılar!

Fenerbahçe müzesinde muhafaza edilen şampiyonluk kupalarından birini cam kabini kafasıyla kırdıktan sonra alan 38 yaşındaki Trabzonlu Halit Şahin uzaklaşmaya çalışırken güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.

Skandal! Fenerbahçenin kupasını çaldılar!

Edinilen bilgiye göre olay 10.35 sıralarında meydana geldi. Fenerbahçe stadındaki Fenerium mağazasının bitişiğinde bulunan müzeye gelen bir kişi bir taraftan "Kaç senedir bu kupayı bekliyoz" diye bağırdı, diğer taraftan da başıyla kupaların muhafaza edildiği kabinin camını kırdı.

Kupayla uzaklaşmaya çalışırken yakalandı

Kupalardan birini alan Şahin, uzaklaşmaya çalışırken güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Polis tarafından gözaltına alınan kişinin 1978 Trabzon Arsin doğumlu Halit Şahin olduğu anlaşıldı.

'Tadilat var' tabelası

Olaydan sonra müzenin girişine "tadilat var" tabelasının konulduğu ve müzenin ziyaretçi girişine kapatıldığı görüldü.

Kupayla ilgili sosyal medya paylaşımları

Şahin'in sosyal medya hesabını yoğun kullandığı, paylaşımlar arasında kupayla ilgili olan da görüldü.

Fenerbahçe'den kupa açıklaması

Sarı lacivertli kulüp de olayla ilgili şu bilgiyi verdi;

"Sabah saatlerinde bir şahıs ziyarete açık olan müzeye giriyor. Müzede bir tur atıp 2010-2011 sezonu şampiyonluk kupamızın olduğu bölmeye gidiyor. Camı zorlayıp kırılmasını sağlıyor ve kupayı alırken stat güvenliği tarafından tespit edilerek gerekli adli işlemler için resmi güvenlik birimlerine teslim ediliyor."

Sarı-Lacivertlilere büyük müjde!

Sarı-Lacivertlilere büyük müjde!

Advocaat basın toplantısında açıkladı! Mehmet Ekici...

Advocaat basın toplantısında açıkladı! Mehmet Ekici...

Ada'dan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi!

Ada'dan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi!


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Sarı-Lacivertlilere büyük müjde!

Sarı-Lacivertlilere büyük müjde!

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Dick Advocaat'ın kadroda düşünmediği Emmanuel Emenike Rus ekibi Rubin Kazan'la anlaşma noktasına geldi.
Skandal! Fenerbahçenin kupasını çaldılar!

Skandal! Fenerbahçe'nin kupasını çaldılar!

Fenerbahçe müzesinde muhafaza edilen şampiyonluk kupalarından birini cam kabini kafasıyla kırdıktan sonra alan 38 yaşındaki Trabzonlu Halit Şahin uzaklaşmaya çalışırken güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.
Advocaat basın toplantısında açıkladı! Mehmet Ekici...

Advocaat basın toplantısında açıkladı! Mehmet Ekici...

Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat, Antalya'da kamp ve transferle ilgili açıklamalarda bulundu.
Adadan Fenerbahçeye kötü haber geldi!

Ada'dan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi!

Jeremain Lens'in bonservisini elinde bulunduran Sunderland kulübü, Fenerbahçe'nin Emenike ve van der Wiel'le yaptığı takas teklifini reddetti.
Trabzonspordan resmi Ekici açıklaması! Beşiktaş...

Trabzonspor'dan resmi Ekici açıklaması! Beşiktaş...

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, Fenerbahçe'nin gündemindeki Mehmet Ekici için Beşiktaş'ın da devreye girdiğini açıkladı.
Stochta sıcak gelişme! Transfer...

Stoch'ta sıcak gelişme! Transfer...

Garry Rodrigues'i Galatasaray'a kaptıran PAOK, onun yerini Fenerbahçeli futbolcu Miroslav Stoch ile doldurmaya hazırlanıyor.
FLAŞ! Aatif kararını verdi!

FLAŞ! Aatif kararını verdi!

Fenerbahçe'de sıcak gelişme... Yönetimin, Trabzonspor'lu Mehmet Ekici'nin transferinde takasta kullanmayı planladığı Aatıf Chahechoue sürpriz şekilde Sarı-Lacivertli ekibin kampına katıldı.
Aatif, Aziz Yıldırımı çileden çıkardı!

Aatif, Aziz Yıldırım'ı çileden çıkardı!

Mehmet Ekici’ye karşılık Trabzonspor’a Aatıf ve bir miktar para vermeyi günler öncesinden kabul eden Fenerbahçe’de transferin henüz çözülememiş olması Başkan Aziz Yıldırım’ı adeta çileden çıkardı.
Fenere kabarık fatura!

Fener'e kabarık fatura!

Fenerbahçe Yönetimi, kadro dışı bırakılan Emenike, Van der Wiel ve Aatif’a sezonun ikinci yarısında Dereağzı’nda çalışmaları için 12 milyon TL ödeyecek!
Mehmet Ekicide son dakika

Mehmet Ekici'de son dakika

Trabzonspor’da Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye transferi gündemde olan Mehmet Ekici’nin Kulüp Başkanı Muharrem Usta ile görüşerek kulübün çıkarları doğrultusunda hareket etmeye hazır olduğunu ilettiği bildirildi.
Fenerbahçe resmen açıkladı! İşte giyeceği numara...

Fenerbahçe resmen açıkladı! İşte giyeceği numara...

Fenerbahçe, Ukraynalı futbolcu Oleksandr Karavaiev'i sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı....
Fenerbahçeden Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması

Fenerbahçe'den Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili resmi siteden bir yalanlama geçti....
Emenike için flaş iddia! Lens transferinde...

Emenike için flaş iddia! Lens transferinde...

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan ve kendine kulüp arayan Emmanuel Emenike konusunda Nijerya basınında flaş bir haber dikkat...
İşte Emenikeyi bitiren sözler

İşte Emenike'yi bitiren sözler

Advocaat bir takım toplantısında, “Bu takım için savaşan oyunculara ihtiyacım var. Emenike gibi oyunculara değil” ifadelerini kullandı....
Advocaat Aziz Yıldırımı o transferler için ikna edemedi!

Advocaat Aziz Yıldırım'ı o transferler için ikna edemedi!

Hollandalı hoca, orta saha, sağ bek ve sol açığa takviye istedi. Bu talebin bütçelerini aşacağını düşünen başkan...
Fernandao ayrılıyor mu?

Fernandao ayrılıyor mu?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, 6-0 galip geldikleri Menemen Belediyespor maçının ardından açıklamalarda bulundu....