BJK'de Eto'o sesleri yükseliyor! Resmi açıklama...

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Mario Gomez: "Dönmek istiyorum"

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"İstemezsek almayız"

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Shakhtar transferi resmen açıkladı: "Türk kulübü..."

Shakhtar Donetsk, Ukraynalı golcü Yevhen Seleznyov'un takımdan ayrılıp Kardemir Karabükspor ile anlaştığını duyurdu.

Shakhtar transferi resmen açıkladı: Türk kulübü...

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, golcü oyuncusu Yevhen Seleznyov'un takımdan ayrılıp Kardemir Karabükspor ile anlaştığını duyurdu.

Kulüp resmi sitesinden 'Shakhtar, Yevhen Seleznov'a teşekkür ediyor' başlığıyla yaptığı açıklamada 'Oyuncu takımdan ayıldı ve Türk kulübü Karabükspor'a transfer oldu' denildi.

Açıklamada oyunucun Shakhtar kariyerine değinilirken 'Shakhtar, Yevhen Seleznov'a teşekkür ediyor ve kariyerinde onda yeni başarılar ve şampiyonluklar diliyor' denildi.

Kulübün futbol şube sorumlusu Tolga Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ukraynalı milli futbolcuyla ara transfer dönemi öncesinde ön protokol yaptıklarını söyledi.

Seleznyov’u uzun süredir takip ettiklerini vurgulayan Gül, "Shakhtar Donetsk’in forveti Seleznyov ile 2.5 yıllık ön anlaşma yaptık ancak henüz bazı konular net değil. Transfer döneminde resmi olarak işlemler yapılacaktır. Bu oyuncunun kariyerindeki başarılarını takımımızda sürdüreceğine inanıyoruz. Hayırlı olsun." diye konuştu.

Günün bombası: Igor Tudor

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Shakhtar transferi resmen açıkladı: Türk kulübü...

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