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Sergen Yalçın'a teklif götürülecek

Kayserispor’da teknik direktörlük konusunda Ertuğrul Sağlam, Samet Aybaba ve Sergen Yalçın’ın isimleri geçiyor.

Sergen Yalçına teklif götürülecek

Recep Mamur’un istifasının ardından yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlığa getirilen Ahmet Yıldız’la yeni başkan adayı Erol Bedir ve genel menajerlik görevine atanan Ali Reşat Çağan bir görüşme yaptı. Daha önce Kayseri Erciyesspor kulübünde başkanlık ve Kayserispor’da yöneticilik görevlerinde bulunan Erol Bedir’in 20 gün içinde yapılacak olağanüstü genel kurulda başkanlık koltuğuna oturması bekleniyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, valilik ve belediyelerin de destek verdiği Bedir’in önceliği kamp ve teknik direktör konusuna verdiği, ardından iç ve dış transferde kolları sıvayacağı bildirildi.

Başkan adayı Erol Bedir, "Zor şartlarda görev alıyoruz. Kent yöneticilerinin destek sözü ve emrivaki yapmaları sonucu Kayserispor’un yönetimine talip olduk. Şu anda mevcut yönetimle görüşmeler yaparak, içerdeki oyuncuların parasal sorunlarını çözüp, takımı yarın Antalya’da kampa alıp, daha sonra teknik direktör konusunu çözerek, dış transfere yöneleceğiz" dedi. Halen başkanlık görevini sürdüren Ahmet Yıldız da "En kısa sürede olağanüstü kongre kararı alıp, yönetimi Erol Bedir ve yönetim kurulundaki arkadaşlarına devredeceğiz. Şu anda el ele kol kola, kulübün ve takımın öncelikli konularını çözmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, sarı kırmızılı oyuncuların yarın TFF’ye başvurarak serbest kalan Nakoulma dışında tam kadro Antalya Belek Kaya Plaza’da kampa gireceği, öncelikle mukaveledeki ön görülen parası ödenmediği için serbest kalması söz konusu olan Mihaloviç'in sorunun çözüleceği ifade edildi. Teknik direktörlük konusunda ise, Ertuğrul Sağlam’ın yeniden ikna edilmeye çalışılacağı, olmadığı takdirde Samet Aybaba ve Sergen Yalçın’a teklif götürüleceği bildirildi.

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Sergen Yalçına teklif götürülecek

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