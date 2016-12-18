Teknik ekip beğendi, imzayı atıyor!

Teknik ekip beğendi, imzayı atıyor!

Geçen sene CAF tarafından yılın en iyi genç oyuncuları arasında gösterilen Sidiki Maiga, Galatasaray’la sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
"10 sene orta saha aratmaz"

"10 sene orta saha aratmaz"

İrfan Can Kahveci’yi Türk futboluna kazandıran teknik direktör Mustafa Kaplan'ın yanı sıra eski hocaları İbrahim Üzülmez, İrfan Buz da İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'ye transfer iddialarını yorumladı.
"İstemezsek almayız"

"İstemezsek almayız"

Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, Siyah-Beyazlılar’daki performansıyla eleştirilen Vincent Aboubakar’ın takımdaki geleceğine sezon sonunda karar vereceklerini söyledi.
Mas'ta mutlu son!

Mas'ta mutlu son!

Teknik direktör Ersun Yanal’ın sol bek için düşündüğü Arjantinli’nin devre arası kampında takıma katılacağı öğrenildi.
G.Saray'da De Jong operasyonu!

G.Saray'da De Jong operasyonu!

Geçen sezon 3 yıllık maliyeti 12 milyon Euro’yu bulan De Jong’u almayan Galatasaray Yönetimi, bu sezon işi 5 milyon Euro’ya bitirerek önemli ölçüde kâr etti.
Mario Gomez'de son dakika!

Mario Gomez'de son dakika!

Beşiktaş eski yıldızı Mario Gomez ile dirsek temasını sürdürse de Alman golcü ailesini ikna edemediğini öğrenildi.
Linnes'in vatandaşı Aslan mı oluyor?

Linnes'in vatandaşı Aslan mı oluyor?

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes, vatandaşı Vegard Forren'in takıma gelebileceğine dair açık kapı bıraktı.
2016 Freestyle Futbol Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi

2016 Freestyle Futbol Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi

2016 Freestyle Futbol Türkiye Şampiyonası, 11 Aralık Pazar günü, ana sponsor Agora Alışveriş Merkezi’nde yoğun bir kalabalık önünde gerçekleştirildi.

Serdar Aziz'den Galatasaray'a kötü haber!

Galatasaray ligde deplasmanda Osmanlıspor'un konuğu oldu. Serdar Aziz maçın 25. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi ve yerini Semih Kaya'ya bırak zorunda kaldı.

Serdar Azizden Galatasaraya kötü haber!

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, deplasmanda Osmanlıspor'un konuğu oldu.

Karşılaşmanın 25. dakikasında tecrübeli savunma oyuncusu Serdar Aziz, sakatlanarak oyundan çıktı. 26 yaşındaki oyuncu sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı. Serdar'ın yerine oyuna Semih Kaya dahil oldu.

Yayıncı kuruluş Lig TV'den yapılan açıklamaya göre Serdar Aziz'in dizinde dönme olduğu tespit edildi ama net sonuç MR'da tespit edilecek.Tecrübeli futbolcunun stadı koltuk değnekleriyle ayrıldığı öğrenildi.

Alanyaspor maçında cezalı

Mücadelede Serdar Aziz, 15. dakikada rakibine yaptığı müdahale nedeniyle sarı kart gördü. Hakemin bu kararının ardından Galatasaraylı futbolcular tepki gösterdi ve ortam bir süre gerildi.

Öte yandan cezalı duruma düşen Serdar Aziz, önümüzdeki hafta oynanacak olan Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

Riekerink o ismi istemedi!

Riekerink o ismi istemedi!

Teknik ekip beğendi, imzayı atıyor!

Teknik ekip beğendi, imzayı atıyor!

Yıldız oyuncudan kötü haber geldi! Sezonu kapadı...

Yıldız oyuncudan kötü haber geldi! Sezonu kapadı...


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Riekerink o ismi istemedi!

Riekerink o ismi istemedi!

Galatasaray’ın teknik patronu kendisine önerilen Serdar Taşçı için geniş bir araştırma yaparken, yaşadığı uzun süreli sakatlıklar nedeniyle 29 yaşındaki oyuncuyu istemediğini yönetime bildirdi.
Teknik ekip beğendi, imzayı atıyor!

Teknik ekip beğendi, imzayı atıyor!

Geçen sene CAF tarafından yılın en iyi genç oyuncuları arasında gösterilen Sidiki Maiga, Galatasaray’la sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
Yıldız oyuncudan kötü haber geldi! Sezonu kapadı...

Yıldız oyuncudan kötü haber geldi! Sezonu kapadı...

Galatasaray'da 2-2 biten Osmanlıspor deplasmanında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Serdar Aziz'in yapılan kontrollerin ardından sezonu kapattığı öğrenildi.
Riekerinke anında cevap: Bahane üretmesin

Riekerink'e anında cevap: "Bahane üretmesin"

Osmanlıspor'ın kurucu başkanı Ahmet Gökçek, Galatasaray teknik direktörü Riekerink'in 'Osmanlıspor bize stadyumda antrenman izni vermedi' sözlerine anında yanıt verdi.
Dilmen: Riekerinkin onu örnek alması lazım

Dilmen: "Riekerink'in onu örnek alması lazım"

2-2 sonuçlanan Osmanlıspor - Galatasaray maçını değerlendiren Rıdvan Dilmen, Sarı Kırmızılıların çok fazla pozisyon verdiğini, bu yüzden de Mancini'nin antrenman sistemine dönülmesi gerektiğini söyledi.
Serdar Azizden Galatasaraya kötü haber!

Serdar Aziz'den Galatasaray'a kötü haber!

Galatasaray ligde deplasmanda Osmanlıspor'un konuğu oldu. Serdar Aziz maçın 25. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi ve yerini Semih Kaya'ya bırak zorunda kaldı.
Riekerink maç sonu kime sitem etti?

Riekerink maç sonu kime sitem etti?

Galatasaray'ın Hollandalı teknik direktörü Jan Olde Riekerink, Osmanlıspor maçı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Semih Kaya bir puanı kurtardı!

Semih Kaya bir puanı kurtardı!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Osmanlıspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Cimbom sonunda resti çekti!

Cimbom sonunda resti çekti!

Sarı kırmızılı takımda 1 dakika bile forma giyemeyen İzlandalı futbolcu, dün aylar sonra ilk kez Florya’da görüldü.
Linnesin vatandaşı Aslan mı oluyor?

Linnes'in vatandaşı Aslan mı oluyor?

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes, vatandaşı Vegard Forren'in takıma gelebileceğine dair açık kapı bıraktı.
Dzemailinin yeni takımı belli oldu

Dzemaili'nin yeni takımı belli oldu

Galatasaray'ın eski futbolcusu Blerim Dzemaili, MLS ekiplerinden Montreal Impact'le sözleşme imzaladı....
Olcanın yeni adresi belli oldu!

Olcan'ın yeni adresi belli oldu!

Olcan Adın'ın yeni adresi belli oldu. Galatasaray ile sözleşmesi fesh edildikten sonra yarım sezonu boş geçiren Olcan...
Bruma sırrını açıkladı

Bruma sırrını açıkladı

Kasımpaşa maçını da boş geçmeyen ve geride kalan 13 karşılaşmada 5 gol 3 asistlik performans ortaya koyan...
Önce Selçuk ve Sneijder, şimdi de Riekerink...

Önce Selçuk ve Sneijder, şimdi de Riekerink...

Önce Riekerink, kaptanlar Selçuk ve Sneijder’le görüşüp ilk yarı değerlendirmesi yaptı, ardından Levent Nazifoğlu ve Mehmet Özbek,...
Biri kurtarmak mı dedi?

Biri kurtarmak mı dedi?

Fenerbahçe derbisi sonrası efsane yeşil kazağını çıkaran ve siyaha dönüş yapan Muslera, Kasımpaşa maçında penaltıyı kurtararak, galibiyette...
Nazifoğlu: Onu yolda görsem tanımam

Nazifoğlu: "Onu yolda görsem tanımam"

Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu, dün oynanan ve 2-1 kazandıkları Kasımpaşa maçında penaltı kaçıran rakip oyuncu...