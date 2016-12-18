Serdar Azizden Galatasaraya kötü haber!

Galatasaray ligde deplasmanda Osmanlıspor'un konuğu oldu. Serdar Aziz maçın 25. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi ve yerini Semih Kaya'ya bırak zorunda kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, deplasmanda Osmanlıspor'un konuğu oldu.

Karşılaşmanın 25. dakikasında tecrübeli savunma oyuncusu Serdar Aziz, sakatlanarak oyundan çıktı. 26 yaşındaki oyuncu sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı. Serdar'ın yerine oyuna Semih Kaya dahil oldu.

Yayıncı kuruluş Lig TV'den yapılan açıklamaya göre Serdar Aziz'in dizinde dönme olduğu tespit edildi ama net sonuç MR'da tespit edilecek.Tecrübeli futbolcunun stadı koltuk değnekleriyle ayrıldığı öğrenildi.

Alanyaspor maçında cezalı

Mücadelede Serdar Aziz, 15. dakikada rakibine yaptığı müdahale nedeniyle sarı kart gördü. Hakemin bu kararının ardından Galatasaraylı futbolcular tepki gösterdi ve ortam bir süre gerildi.

Öte yandan cezalı duruma düşen Serdar Aziz, önümüzdeki hafta oynanacak olan Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.