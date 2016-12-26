Savunma S.O.S verince takviye şart oldu

Farklı kazanılan Alanya maçında bile Galatasaray’ın savunması alarm verdi, yine kafa golü yedi. Ligde kalesinde gördüğü 16 golün 9’unda aynı senaryo ile karşılaşan Aslan, devre arasında 2 stoper almayı planlıyor.

9. haftada Adanaspor’u 1-0 yendikten sonra ligdeki maçlarda kalesini gole kapatamayan Galatasaray, Alanyaspor karşısında da aynı senaryoyu yaşadı.

Farklı kazanılan maça rağmen savunmada problem yaşayan Sarı-Kırmızılılar, 39. dakikada Sajjad’ın kafa vuruşuna engel olamadı. Ligde 16 haftalık bölümde kalesinde 16 kez meşin yuvarlığı gören Cim Bom, bu gollerin tam 9 tanesini kafayla yemiş oldu. Semih Kaya yine bir yan topta çaresiz kalırken, devre arasında stoper transferinin olmazsa olmaz olduğu bir kez daha kanıtlandı.

İlk hedef Sakho

Serdar Aziz ve Koray’ın sakatlığından dolayı alternatifsiz kalan Aslan, sürekli yenilen kafa golleri nedeniyle Ocak’ta, biri uzun boylu olmak üzere 2 stoper almayı planlıyor. Listenin başında Liverpool’dan Sakho var. İngiliz ekibinde forma bulamayan 1.89 boyundaki Fransız futbolcu için girişimler hızlandırılacak. İtalyan ekibi Atalanta’dan Rafael Toloi de gündemde.