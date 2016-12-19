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Ryan Babel'le anlaşma sağlandı! Kaç yıllık imza atılacak?

Ryan Babel, Beşiktaş ile resmen anlaştı. Deportivo'da forma giyen futbolcu 2,5 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.

Ryan Babelle anlaşma sağlandı! Kaç yıllık imza atılacak?

Beşiktaş devre arası transfer dönemine sayılı günler kala Ryan Babel'i renklerine bağladı. Siyah-beyazlılar İspanya'nın Deportivo takımında forma giyen Hollandalı futbolu ile 2,5 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Transferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

Babel ne kadar kazanacak?

30 Yaşındaki futbolcu sezon sonuna kadar 750 bin Euro, sonraki 2 sezon için ise yıllık 1.7 milyon Euro kazanacak.

Babel transfer süreci nasıl gelişti...

31 Aralık 2016'da sözleşmesi bitecek Babel için Beşiktaş ilk çıkarmasını Deportivo- Real Sociedad maçında yaptı. Babel'in 1 gol attığı ve 5-1 biten maçta Beşiktaş transfer komitesi Hollandalı futbolcuyu tribünden izledi.

Fikret Orman da izledi

Daha önce ülkemizde Kasımpaşa forması da giyen Babel'in transferi için teknik direktör Şenol Güneş'ten onay alan başkan Fikret Orman ve yöneticiler 10 Aralık'ta bu kez Real Madrid - Deportivo maçını izlemek için İspanya'ya gitti.

İspanya'da futbolcu ve menajeriyle yapılan son görüşmelerin ardından anlaşma sağlandı. Deportivo kulübü Babel'e son teklifini yaptı ancak 30 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'ı tercih etti.

Bu sezon Deportivo ile 11 maça çıkan Ryan Babel 4 gol 1 asistlik performansı ile dikkatleri çekti.

Ve Babel de açıkladı! Resmen...

Ve Babel de açıkladı! Resmen...


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