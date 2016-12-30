Ronaldoya 300 milyon euro!

Cristiano Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes, adını vermediği bir Çin kulübünden astronomik bir teklif aldıklarını söyledi.

Çin kulüplerinin son dönemde futbolculara ödediği astronomik rakamlar, büyük yıldızların Asya'nın yolunu tutmasında önemli rol oynuyor.

Daha önce Jackson Martinez, Hulk, Ramires, Lavezzi, Teixeira ve son olarak Oscar ile 42 milyon Dolar'lık imzayla futbol tarihinin en fazla kazanan oyuncusu unvanını alan Tevez'in yeni adresi olan Çin, gözünü daha da yükseklere dikti.

Real Madrid'de forma giyen Cristiano Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes, ismini vermediği bir Çin Süper Ligi takımının, kendilerine akıl almaz bir teklif yaptığını öne sürdü.

Mendes'e göre Real Madrid'e 300 milyon Euro'luk bonservis teklifi, Ronaldo'ya ise yıllık 100 milyon Euro'luk maaş teklifi yaptı. Ancak Mendes, Ronaldo'nun bir an bile düşünmeden teklifi elinin tersiyle ittiğini belirtti.

'Çin'e gitmesi imkansız'

Kariyerine Real Madrid'de devam etmek isteyen Ronaldo'nun Madrid'i evi gibi gördüğünü dile getiren Mendes, Para her şey değil. Çin oyuncular için önemli bir pazar haline geldi. Birçok oyuncu burayı bir opsiyon olarak görebilir. Ancak Ronaldo'nun Çin'e gitmesi imkansız. O tüm zamanların en iyi futbolcusu ve Real Madrid'de oynamaya devam edecek'' dedi.

Geçtiğimiz günlerde Real Madrid'le olan sözleşmesini 2021'e kadar uzatan 31 yaşındaki Ronaldo, 10 yıl daha eflatun-beyazlı ekibin formasını giymek istediğini söylemişti.