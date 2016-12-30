Galatasaray'a müjde!

Galatasaray'a müjde!

Aslan’ın sağ bek adaylarından Vidal’in Barcelona’dan ayrılması kesinlik kazandı. Marca gazetesi, Vidal’ın yerine 34 yaşındaki Srna’nın transfer edileceğini duyurdu.
F.Bahçe'ye 2 yeni Hollandalı

F.Bahçe'ye 2 yeni Hollandalı

Fenerbahçe’nin devre arasında takviye yapacak olması, menacerleri de harekete geçirdi.
Beşiktaş'ın transferine övgüler yağdırdı!

Beşiktaş'ın transferine övgüler yağdırdı!

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel hakkında yorumlar yaptı.
G.Saraylı 2 futbolcuyla yollar ayrıldı!

G.Saraylı 2 futbolcuyla yollar ayrıldı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sezon başında Galatasaray’dan kiralanan Emrah Başsan ve Volkan Pala ile yollarını ayırdı.
BJK'de Eto'o sesleri yükseliyor! Resmi açıklama...

BJK'de Eto'o sesleri yükseliyor! Resmi açıklama...

Devre arası transfer dönemi yaklaşırken Beşiktaş'ta yeniden Samuel Eto'o sesleri yükselmeye başladı.
Mario Gomez: "Dönmek istiyorum"

Mario Gomez: "Dönmek istiyorum"

Devre arası transfer döneminde Mario Gomez’i geri getirmek için kollarını sıvayan Beşiktaş, Alman oyuncudan olumsuz yanıt aldı. Mario Gomez, "İstanbul'a dönmeyi çok istiyorum, sezon sonunda görüşelim" dedi.
Kapı gibi stoper geliyor!

Kapı gibi stoper geliyor!

Arjantinli Mas ile prensipte anlaşan Fırtına, savunmaya bir takviye daha yapıyor.
Teknik ekip beğendi, imzayı atıyor!

Teknik ekip beğendi, imzayı atıyor!

Geçen sene CAF tarafından yılın en iyi genç oyuncuları arasında gösterilen Sidiki Maiga, Galatasaray’la sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Ronaldo'ya 300 milyon euro!

Cristiano Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes, adını vermediği bir Çin kulübünden astronomik bir teklif aldıklarını söyledi.

Ronaldoya 300 milyon euro!

Çin kulüplerinin son dönemde futbolculara ödediği astronomik rakamlar, büyük yıldızların Asya'nın yolunu tutmasında önemli rol oynuyor.

Daha önce Jackson Martinez, Hulk, Ramires, Lavezzi, Teixeira ve son olarak Oscar ile 42 milyon Dolar'lık imzayla futbol tarihinin en fazla kazanan oyuncusu unvanını alan Tevez'in yeni adresi olan Çin, gözünü daha da yükseklere dikti.

Real Madrid'de forma giyen Cristiano Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes, ismini vermediği bir Çin Süper Ligi takımının, kendilerine akıl almaz bir teklif yaptığını öne sürdü.

Mendes'e göre Real Madrid'e 300 milyon Euro'luk bonservis teklifi, Ronaldo'ya ise yıllık 100 milyon Euro'luk maaş teklifi yaptı. Ancak Mendes, Ronaldo'nun bir an bile düşünmeden teklifi elinin tersiyle ittiğini belirtti.

'Çin'e gitmesi imkansız'

Kariyerine Real Madrid'de devam etmek isteyen Ronaldo'nun Madrid'i evi gibi gördüğünü dile getiren Mendes, Para her şey değil. Çin oyuncular için önemli bir pazar haline geldi. Birçok oyuncu burayı bir opsiyon olarak görebilir. Ancak Ronaldo'nun Çin'e gitmesi imkansız. O tüm zamanların en iyi futbolcusu ve Real Madrid'de oynamaya devam edecek'' dedi.

Geçtiğimiz günlerde Real Madrid'le olan sözleşmesini 2021'e kadar uzatan 31 yaşındaki Ronaldo, 10 yıl daha eflatun-beyazlı ekibin formasını giymek istediğini söylemişti.

İspanya'da gündem yine Arda!

İspanya'da gündem yine Arda!

Ramos, Camp Nou'yu susturdu!

Ramos, Camp Nou'yu susturdu!


"Arda, Barcelona için yetersiz bir futbolcu"


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Ronaldoya 300 milyon euro!

Ronaldo'ya 300 milyon euro!

Cristiano Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes, adını vermediği bir Çin kulübünden astronomik bir teklif aldıklarını söyledi.
İspanyada gündem yine Arda!

İspanya'da gündem yine Arda!

Barcelona'nın yıldızı 3 gol bir asistle İspanya'da günün en çok konuşulan futbolcusu oldu. Ancak Real Madrid'e yakın yayın organları, attığı 3 gole rağmen milli futbolcumuzu eleştirmekten geri durmadı.
Ramos, Camp Nouyu susturdu!

Ramos, Camp Nou'yu susturdu!

Barcelona ile Real Madrid nefes kesen maçta karşı karşıya geldi. Dünya'nın yakından takip ettiği Barcelona - Real Madrid maçı karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.
Arda, Barcelona için yetersiz bir futbolcu

"Arda, Barcelona için yetersiz bir futbolcu"

Katalan taraftarlar, Barcelona - Real Madrid (El Clasico) mücadelesinin 1-1 sona ermesini Arda Turan'ın yaptığı faule bağladı. Barcelonalı taraftarlar milli yıldızımızı çok sert eleştirdi.
Barça Ardaya acımadı! Cezayı kestiler...

Barça Arda'ya acımadı! Cezayı kestiler...

Barcelona'da, antrenmana geç gelen oyunculara kesilen cezadan nasibini bu sezon yalnızca Neymar ve milli futbolcumuz Arda Turan aldı.
Emre Çolaktan beklenmedik hareket!

Emre Çolak'tan beklenmedik hareket!

Altyapısından yetiştiği Galatasaray'la sözleşmesi bittikten sonra La Liga takımlarından Deportivo'nun yolunu tutan Emre Çolak, Cimbom'da kalan parasını alamayınca hukuksal haklarını kullanma kararı aldı.
Emre Çolak pişmanlığı!

Emre Çolak pişmanlığı!

Galatasaray’la sözleşmesi sona ermeden önce Deportivo ile anlaşan ve İspanya’nın yolunu tutan Emre Çolak’ın La Liga performansı parmak ısırtıyor.
Bale imzayı attı!

Bale imzayı attı!

Real Madrid, Galli futbolcusu Gareth Bale'in sözleşmesinin 2022 yılına kadar uzattığını açıkladı.
Barcelona ve Federasyon arasında yeni kriz!

Barcelona ve Federasyon arasında yeni kriz!

İspanya Futbol Federasyonu'nun Valencia - Barcelona maçı için hazırlanan raporda Neymar'ın başına atılan su şişesiyle ilgili alaycı ifadeler kullanması Katalan ekibiyle Federasyon arasında gerginliğe yol açtı.
Kroos tamam, sıra Ronaldoda

Kroos tamam, sıra Ronaldo'da

Transfer yasağı cezası almasının ardından Alman yıldızı Toni Kroos’un sözleşmesini uzatan Real Madrid, şimdi de Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo ile uzun soluklu bir sözleşme yapmaya hazırlanıyor.
Real Madride bir darbe daha!

Real Madrid'e bir darbe daha!

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 7. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Eibar ile 1-1 berabere...
İki penaltı kurtardı ancak...

İki penaltı kurtardı ancak...

İspanya La Liga 7. hafta maçında Atletico Madrid, deplasmanda Valencia'yı Griezmann ve Gameiro'nun golleriyle 2-0 mağlup etti....
Şanslıyım ki bana dokunmamış dedi ve...

"Şanslıyım ki bana dokunmamış" dedi ve...

1-1 beraberlikle sonuçlanan Barcelona Atletico Madrid maçında, Filipe Luis ile Luis Suarez arasında yaşanan bir pozisyon gerilimi...
Barcelonada Messi şoku yaşanıyor!

Barcelona'da Messi şoku yaşanıyor!

La Liga'nın beşinci haftasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalan Barcelona'da Lionel Messi şoku yaşanıyor....
Arda yine attı, Barça farka koştu

Arda yine attı, Barça farka koştu

İspanya La Liga'nın ilk haftasında Arda Turan'ın formasını giydiği Barcelona, kendi sahasında Real Betis'i 6-2'lik farklı bir...
Ve Mario Gomez imzayı atıyor!

Ve Mario Gomez imzayı atıyor!

Türkiye'ye dönmeyeceğini açıklayan Mario Gomez, kariyerinin en önemli imzalarından birini atabilir....