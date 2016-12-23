Riekerinkten Etoo açıklaması

Galatasaray'ın Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Alanyaspor maçı öncesin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Galatasaray'ın Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Süper Lig'de karşılaşacakları Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Riekerink'in açıklamaları şöyle:

"İlk yarının son maçından önce 3. sıradayız. Amacımız lider olmaktı ama olmadı. Bundan sonrasına dair iyi mesaj vermek adına Alanyaspor karşılaşması önemli bir maç.

Eto'o'nun bize önerildiği konusunda çıkan haberler doğru değil. Eto'o benim yerime gelecek şeklinde bir ifade kullanmadım.

Transfer ve sözleşme konularında toplantılar yapıyoruz. Hazırlıksız yakalanmamak için görüşmeler yapıyoruz. Finansal kısıtlamamız var bu kısıtlama içerisinde kalmayı başarabilirsek; stoper için transfer yapabiliriz. Chedjou, Afrika Kupası'na gidecek. Serdar sezonu kapattı. De Jong, Ajax'ta stoper oynamıştı. Eksik oyuncularımız nedeniyle onu bu bölgede düşünebiliriz.

Daha iyi bir yerde olabilirdik. Oyun anlamında bazı eksikliklerimiz var. Top hakimiyeti ve geçişler açısından iyiyiz. Ama pozisyon üretmekte sıkıntımız var. Sezona iyi başladık. Daha sonra kötü bir döneme girdik ve sonra yine toparladık. Birlikte olduk ve ayağa kalktık.

Değişikliklerim eleştirilebilir. Ama bazen en iyi 11 ile sahaya çıkarsınız ve değişiklik yapmak zorunda kalmazsınız.''

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