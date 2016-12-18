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Riekerink'e anında cevap: "Bahane üretmesin"

Osmanlıspor'ın kurucu başkanı Ahmet Gökçek, Galatasaray teknik direktörü Riekerink'in 'Osmanlıspor bize stadyumda antrenman izni vermedi' sözlerine anında yanıt verdi.

Riekerinke anında cevap: Bahane üretmesin

Osmanlıspor'ın kurucu başkanı Ahmet Gökçek, Galatasaray teknik direktörü Jan Olde Riekerink'in maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı 'Osmanlıspor bize stadyumda antrenman izni vermedi' açıklamasına gecikmeden yanıt verdi. Gökçek, Hollandalı teknik adam için "Riekerink bahane üretmesin" dedi.

Jan Olde Riekerink'in dün ekibiyle birlikte stadyuma geldiğini söyleyen Ahmet Gökçek, "Galatasaray hocası sahayı vermediğimizi söylüyor ama dün kendisi ekibiyle gelip sahada yarım saat kalıp incelemeler yaptı. Bu etkisiz futbollarına sahayı bahane etmesinler. Bizim takımımız, kapasitesi daha yüksek oyunculardan kurulu. Zeminin bize daha fazla zararı oluyor. İki sağ bek bir stoper değişikliği yapan Galatasaray'dan bahsediyoruz" dedi.

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