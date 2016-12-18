Riekerink maç sonu kime sitem etti?

Galatasaray'ın Hollandalı teknik direktörü Jan Olde Riekerink, Osmanlıspor maçı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Osmanlıspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında bir kez öne geçen bir kez de geriye düşen Aslan'ı son dakikalarda attığı golle Semih Kaya kurtardı.

Soğuk havanın ve buzlu zeminin damga vurduğu mücadelede Jan Olde Riekerink karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

Tecrübeli teknik adam, açıklamalarında ise Osmanlıspor yönetimine sitemde bulunarak, "Daha önce de söylediğim bir konu vardı. Saha şartlarının aynı ve en iyi şekilde olması gerekiyor. Ama çok olağan dışı bir durum yaşadık. Osmanlı'dan stada alışmak için izin istemiştik ama bu reddedildi." sözlerini söyledi.

Hollandalı teknik direktör sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bugün ısınmada görüldüğü gibi bütün ayakkabılarımızı getirdik ama oyuncularım sıkıntı yaşadılar. Kalitemizin dışında farklı bir oyun mantalitesiyle oynadık.Bütün takımımı tebrik etmek istiyorum. Çünkü maçın sonlarında bile en iyi sonucu almak isteyen bir Galatasaray vardı. Özellikle bu şartlarda takımımın yaptığı işlerden gurur duyuyorum."

"Nando da bizi iki kez kurtardı. Ama bu saha şartlarında oynamak gerçekten imkansız. Serdar'ın da zeminden kaynaklandığını düşündüğümüz bir sakatlığı var. Bu şartlarda buradan mağlup ayrılabilirdik. O yüzden bu şartlar altında alınan beraberlik kötü değil. Saha şartları daha iyi olsaydı buradan galip ayrılabilirdik."