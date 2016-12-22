Rıdvan Dilmenin acı günü

Eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen, annesi Döndü Makbule Dilmen’in hayatını kaybettiği Denizli’deki hastaneye geldi.

Annesinin vefat ettiği hastanenin yetkilileri ile görüşen Rıdvan Dilmen, daha sonra gazetecilere açıklamada bulundu.

"Annem ailemizin direğiydi." diyen Dilmen, şunları söyledi:

"41 yıl önce babam rahmetli olduktan sonra bütün yük ona kalmıştı. Her anne değerli, en önemli varlıklar annelerdir. O yüzden acımız büyük. Annem benim arkadaşımdı, annemden çok arkadaşımdı. Bütün annelerin ellerinden öperim, saygılar sunarım. Hastanemiz de sağ olsun çok ilgilendi. Allah’ın takdiri tabii, 5 dakika önce 5 dakika sonra olmuyor. Çok özleyeceğiz annemi."

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Zafer Sınık da Döndü Makbule Dilmen’in solunum rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirterek, "Saat 16.30’da kalp durması sonrası yeniden canlandırma işlemi yapıldı. Tüm çabalara rağmen tedavimize yanıt vermedi. Saat 17.15’te hastamızı kaybettik, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Döndü Makbule Dilmen’in cenazesinin, bugün Aydın’ın Nazilli ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.