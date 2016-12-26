Rıdvan Dilmenden Lense: Kendini yargılamalı

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Trabzonspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi.

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV'de Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta kapanış maçı olan Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesini değerlendirdi. Maçın yıldızı Jeremain Lens'e de övgü dolu sözler söyledi.

İşte Rıdvan Dilmen'in değerlendirmeleri;

"Trabzonspor yıllardır Fenerbahçe için hep zor gözüküp kolay bir deplasman haline geldi. Her yıl Fenerbahçe oynayarak kazanıp dönüyordu, bu yıl bekleyip rahat rahat 2-0 öne geçti. Trabzonspor öyle bir 2. gol yedi ki, 4. golü böyle yemesi lazım. Şuurunu kaybetti."

"Fenerbahçe'nin bu kadar rahat kazandığı maç bu sene yok. Yürüyerek, sağlık için spor yaparak, Lens'in yıldızlaştığı maçta Fenerbahçe kazandı. Fenerbahçe'de Lens diye bir oyuncu var. Bu oyuncu kendini de yargılamalı, daha büyük takımlarda oynayabilecek bir oyuncu."