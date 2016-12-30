Galatasaray'a müjde!

Galatasaray'a müjde!

Aslan’ın sağ bek adaylarından Vidal’in Barcelona’dan ayrılması kesinlik kazandı. Marca gazetesi, Vidal’ın yerine 34 yaşındaki Srna’nın transfer edileceğini duyurdu.
F.Bahçe'ye 2 yeni Hollandalı

F.Bahçe'ye 2 yeni Hollandalı

Fenerbahçe’nin devre arasında takviye yapacak olması, menacerleri de harekete geçirdi.
Beşiktaş'ın transferine övgüler yağdırdı!

Beşiktaş'ın transferine övgüler yağdırdı!

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel hakkında yorumlar yaptı.
G.Saraylı 2 futbolcuyla yollar ayrıldı!

G.Saraylı 2 futbolcuyla yollar ayrıldı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sezon başında Galatasaray’dan kiralanan Emrah Başsan ve Volkan Pala ile yollarını ayırdı.
BJK'de Eto'o sesleri yükseliyor! Resmi açıklama...

BJK'de Eto'o sesleri yükseliyor! Resmi açıklama...

Devre arası transfer dönemi yaklaşırken Beşiktaş'ta yeniden Samuel Eto'o sesleri yükselmeye başladı.
Mario Gomez: "Dönmek istiyorum"

Mario Gomez: "Dönmek istiyorum"

Devre arası transfer döneminde Mario Gomez’i geri getirmek için kollarını sıvayan Beşiktaş, Alman oyuncudan olumsuz yanıt aldı. Mario Gomez, "İstanbul'a dönmeyi çok istiyorum, sezon sonunda görüşelim" dedi.
Kapı gibi stoper geliyor!

Kapı gibi stoper geliyor!

Arjantinli Mas ile prensipte anlaşan Fırtına, savunmaya bir takviye daha yapıyor.
Teknik ekip beğendi, imzayı atıyor!

Teknik ekip beğendi, imzayı atıyor!

Geçen sene CAF tarafından yılın en iyi genç oyuncuları arasında gösterilen Sidiki Maiga, Galatasaray’la sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Premier Lig devi Hakan Çalhanoğlu'nu istiyor!

Antonio Conte, devre arasında Bayer Leverkusen’in Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu’nu kadrosunda görmek istiyor.

Premier Lig devi Hakan Çalhanoğlunu istiyor!

Premier Lig ekibi Chelsea’nin İtalyan menaceri Antonio Conte, devre arasında Bayer Leverkusen’in Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu’nu kadrosunda görmek istiyor.

Daily Star’da yer alan habere göre, Hakan’ı bir süredir izleme ekibine takip ettiren Conte, ofansif orta saha bölgesindeki açığı 22 yaşındaki yıldızımızla doldurmak istiyor. Maviler’in, 2019’a kadar Alman ekibiyle sözleşmesi bulunan Hakan için 20 milyon Pound’u gözden çıkarabileceği iddia edildi.

Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu

Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu

Nuri Şahin bombası!

Nuri Şahin bombası!

Ömer Toprak imzayı atıyor

Ömer Toprak imzayı atıyor


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Premier Lig devi Hakan Çalhanoğlunu istiyor!

Premier Lig devi Hakan Çalhanoğlu'nu istiyor!

Antonio Conte, devre arasında Bayer Leverkusen’in Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu’nu kadrosunda görmek istiyor.
Vitor Pereiranın yeni takımı belli oldu

Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, yeni kulübünü buldu. Portekizli teknik adam Bundesliga 2 takımlarından 1860 Münih ile anlaşma sağladı.
Nuri Şahin bombası!

Nuri Şahin bombası!

Bordo-Mavililer transfer çalışmalarına erken başladı. Hedefteki ilk isim Dortmund’dan Nuri Şahin. Gurbetçi orta sahanın kiralanması için teklif yapılacak.
Ömer Toprak imzayı atıyor

Ömer Toprak imzayı atıyor

Alman devi Borussia Dortmund, bir Türk yıldıza daha kancayı atmış durumda.
Borussia Dortmund şimdi de o Türkün peşinde!

Borussia Dortmund şimdi de o Türk'ün peşinde!

Alman scoutların Süper Lig’e ilgisi devam ediyor. Son gözde ise Çaykur Rizespor’un genç hücumcularından Oğulcan Çağlayan.
Yunus Mallının durmaya niyeti yok

Yunus Mallı'nın durmaya niyeti yok

Bundesliga’nın 7. haftasında Mainz 05 konuk ettiği Darmstadt’ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada 83 dakika forma giyen milli futbolcu Yunus Mallı, bir de gol kaydetti.
Mario Gomezden olay itiraf!

Mario Gomez'den olay itiraf!

Beşiktaş’ı aylarca oyaladıktan sonra tercihini Wolfsburg’tan yana kullanan golcü, eski takım arkadaşı Veli ile Almanya’da buluştu, Siyah-Beyaz mesajlar yolladı: Anladım ki, Beşiktaş’ta kalsam daha mutlu olurdum. Pişmanım!
Gomez krizi gitgide büyüyor! Yine karavana...

Gomez krizi gitgide büyüyor! Yine karavana...

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra gittiği Wolfsburg'da beklenen patlamayı yapamayan Mario Gomez, Almanya'da tartışma konusu olmaya devam ediyor.
Gomez geri dönüyor! Resmen açıklandı...

Gomez geri dönüyor! Resmen açıklandı...

Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C grubunda oynanacak Çek Cumhuriyeti ve Kuzey İrlanda maçlarının kadrosunu açıkladı.
Mario Gomezin sıkıntıları bitmiyor!

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Sezon başında Beşiktaş ile yola devam etmeyip, Almanya’ya dönen Mario Gomez sıkıntılı günler geçiriyor.
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Almanyada Gomez tartışması

Almanya'da Gomez tartışması

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Nerdeeen nereye Hajrovic!

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Gomez Wolfsburgtan ayrılabilir!

Gomez Wolfsburg'tan ayrılabilir!

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Gomez imzayı attı! İşte alacağı ücret...

Gomez imzayı attı! İşte alacağı ücret...

Beşiktaş'tan ayrılan Alman yıldız Mario Gomez, Alman ekibi Wolfsburg'a imza attı ve açıklamalarda bulundu. Golcü futbolcunun yeni...