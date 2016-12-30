Premier Lig devi Hakan Çalhanoğlunu istiyor!

Antonio Conte, devre arasında Bayer Leverkusen’in Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu’nu kadrosunda görmek istiyor.

Premier Lig ekibi Chelsea’nin İtalyan menaceri Antonio Conte, devre arasında Bayer Leverkusen’in Türk yıldızı Hakan Çalhanoğlu’nu kadrosunda görmek istiyor.

Daily Star’da yer alan habere göre, Hakan’ı bir süredir izleme ekibine takip ettiren Conte, ofansif orta saha bölgesindeki açığı 22 yaşındaki yıldızımızla doldurmak istiyor. Maviler’in, 2019’a kadar Alman ekibiyle sözleşmesi bulunan Hakan için 20 milyon Pound’u gözden çıkarabileceği iddia edildi.