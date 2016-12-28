Beşiktaş'ın transferine övgüler yağdırdı!

Beşiktaş'ın transferine övgüler yağdırdı!

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G.Saraylı 2 futbolcuyla yollar ayrıldı!

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BJK'de Eto'o sesleri yükseliyor! Resmi açıklama...

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Kapı gibi stoper geliyor!

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Teknik ekip beğendi, imzayı atıyor!

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"10 sene orta saha aratmaz"

"10 sene orta saha aratmaz"

İrfan Can Kahveci’yi Türk futboluna kazandıran teknik direktör Mustafa Kaplan'ın yanı sıra eski hocaları İbrahim Üzülmez, İrfan Buz da İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'ye transfer iddialarını yorumladı.
"İstemezsek almayız"

"İstemezsek almayız"

Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, Siyah-Beyazlılar’daki performansıyla eleştirilen Vincent Aboubakar’ın takımdaki geleceğine sezon sonunda karar vereceklerini söyledi.

"O isimle görüşmelerimiz sürüyor"

Geride kalan sezonun devre arasında Galatasaray’dan Burak Yılmaz’ı transfer eden Beijing Guoan, bu kez Lukas Podolski için kapıyı çaldı.

O isimle görüşmelerimiz sürüyor

Çin ekibinin Lukas Podolski’yi kadrosuna katmak için kendilerine resmi bir teklif ilettiğini vurgulayan Nazifoğlu, "Beijing Guoan’dan Podolski için gelen önemli bir teklif var. Biz de bu teklifi değerlendiriyoruz. Transferin gerçekleşmesi oyuncuya bağlı." ifadelerini kullandı.

Nazifoğlu, Beijing Guoan’ın ne kadar bonservis bedeli önerdiğiyle ilgili bilgi vermezken, rakamın 7 milyon avro civarı olduğu öğrenildi.

"Ahmet Çalık alternatiflerimizden biri"

Levent Nazifoğlu, ara transfer döneminde ilgilendikleri oyunculardan birinin de Gençlerbirliği’nden Ahmet Çalık olduğunu aktardı.

Sarı-kırmızılı idareci, "Ahmet Çalık alternatiflerimizden biri. Gençlerbirliği Kulübü ile görüşmeler sürüyor. Eğer uygun bir bonservis bedeli olursa, düşüneceğiz." açıklamasında bulundu.

'Emre Belözoğlu transferiyle ilgilenmiyoruz'

Öte yandan, transfer gündeminde adı geçen isimlerden Medipol Başakşehirli oyuncu Emre Belözoğlu ile ilgili bir tasarrufları bulunmadığını dile getiren Nazifoğlu, Beşiktaş’ın Aurelien Chedjou ile ilgilendiği yönündeki haberlerle ilgili olarak da kendilerine gelen bir teklifin olmadığını sözlerine ekledi.

Chedjou transfer iddialarına cevap verdi

Chedjou transfer iddialarına cevap verdi

Çalımbay:

Çalımbay: "Galatasaraylı oyuncuyla anlaştık"

Galatasaraylı 2 futbolcuyla yollar ayrıldı!

Galatasaraylı 2 futbolcuyla yollar ayrıldı!


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O isimle görüşmelerimiz sürüyor

"O isimle görüşmelerimiz sürüyor"

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