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Ndiaye görüşmeleri resmen başladı!

Bordo-mavililer, çok yönlü oyun tarzı ile dikkat çeken Ndiaye için teklifini yaptı.

Ndiaye görüşmeleri resmen başladı!

Trabzonspor'da kampın başlamasına sayılı günler kala transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Her gün farklı bir isimle temasa geçen bordo- mavililer, son olarak Osmanlıspor'da forma giyen Badou Ndiaye için resmi teklif yaptı. Önceki gün Ankara temsilcisinin kapısını çalan ve Ndiaye için çok cazip bir teklif yapan Trabzonspor Kulübü, cevabı beklemeye başladı. 26 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusunun transferi için tüm şartları zorlayacak olan bordo-mavili takım, Mehmet Ekici'nin ayrılması halinde zorda kalmak istemiyor.

EKİCİ'YE DE ALTERNATİF

Bu sezon 29 maçta 6 gol atıp, 3 de asist yapan Ndiaye için teknik direktör Ersun Yanal'ın da yönetime, "Ndiaye'yi alırsak hücumda elimiz gerçekten çok güçlenir" dediği öğrenildi. Tahmini bonservis bedeli 3 milyon 500 bin Euro olan oyuncu için Osmanlıspor'un daha yüksek bir rakam istemesi bekleniyor. Trabzonspor'un her ihtimale karşı içinde takası da barındıran ikinci bir teklif hazırladığı belirtildi.

Osmanlıspor'a 2 sezon önce Norveç'in Bodo Glimt takımından 330 bin Euro'ya transfer olan Ndiaye, sonrasında çıktığı 62 maçın 58'ine ilk 11'de başlarken 17 gol atıp 7 asist yaptı.

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Sabah

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