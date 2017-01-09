Mehmet Ekicide son dakika

Trabzonspor’da Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye transferi gündemde olan Mehmet Ekici’nin Kulüp Başkanı Muharrem Usta ile görüşerek kulübün çıkarları doğrultusunda hareket etmeye hazır olduğunu ilettiği bildirildi.

Bordo mavili takımla sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan orta saha oyuncusu Mehmet Ekici konusunda belirsizlik devam ediyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye transferi gündemde olan Mehmet Ekici’nin Başkan Muharrem Usta ile yeniden bir araya geldiği görüşmesinde takımdan ayrılmak yönündeki isteğini bir kez daha tekrarladığı belirtildi. Mehmet Ekici’nin yapılan görüşmede transfer sürecinde Trabzonspor’un çıkarları neyi gerektiriyorsa, ona hazır olduğunu iletti.

26 yaşındaki Mehmet Ekici'nin transfer sürecinde menajerleri araya sokmadan Trabzonspor yönetimiyle bizzat konuşarak hareket etmesi dikkat çekti. Başkan Usta’nın da yapılan görüşmelerde transfer belirsizliğini ortadan kaldırmak için çalıştıklarını bildirdiğii kaydedildi.