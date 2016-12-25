Mario Gomez: "Dönmek istiyorum"

Mario Gomez: "Dönmek istiyorum"

Devre arası transfer döneminde Mario Gomez’i geri getirmek için kollarını sıvayan Beşiktaş, Alman oyuncudan olumsuz yanıt aldı. Mario Gomez, "İstanbul'a dönmeyi çok istiyorum, sezon sonunda görüşelim" dedi.
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Mario Gomez: "Dönmek istiyorum"

Devre arası transfer döneminde Mario Gomez’i geri getirmek için kollarını sıvayan Beşiktaş, Alman oyuncudan olumsuz yanıt aldı. Mario Gomez, "İstanbul'a dönmeyi çok istiyorum, sezon sonunda görüşelim" dedi.

Mario Gomez: Dönmek istiyorum

Devre arası transfer döneminde Mario Gomez’i geri getirmek için kollarını sıvayan Beşiktaş, Alman oyuncudan olumsuz yanıt aldı.

Beşiktaş’a dönmeyi çok istediğini söyleyen Gomez’in, “Ben Wolfsburg’u yarı yolda bırakamam. Sadece Wolfsburg’u değil hiçbir kulübü yarı yolda bırakamam. İstanbul’a geri dönmeyi çok istiyorum. Yeni sezon için mutlaka bir kez daha görüşelim” diyerek yöneticilere teşekkür ettiği öğrenildi.

Oldukça sıcak geçen transfer görüşmelerinin ardından siyah-beyazlı yönetim rotasını tamamen Samuel Eto’o’ya çevirdi. Bir süredir bu oyuncuyla temas halinde olan yönetim, Kamerunlu oyuncuyla yaptığı görüşmelerde olumlu yanıt aldı.

Önümüzdeki günlerde Antalyaspor ile masaya oturacak olan siyah-beyazlı idareciler, Babel’den sonra bu transferi de bitirmeye çalışacak.

Beşiktaş, Başakşehir'in ensesinde!

Beşiktaş, Başakşehir'in ensesinde!

Ve Babel de açıkladı! Resmen...

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Mario Gomez: Dönmek istiyorum

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