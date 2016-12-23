Teknik ekip beğendi, imzayı atıyor!

Teknik ekip beğendi, imzayı atıyor!

Geçen sene CAF tarafından yılın en iyi genç oyuncuları arasında gösterilen Sidiki Maiga, Galatasaray’la sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
"10 sene orta saha aratmaz"

"10 sene orta saha aratmaz"

İrfan Can Kahveci’yi Türk futboluna kazandıran teknik direktör Mustafa Kaplan'ın yanı sıra eski hocaları İbrahim Üzülmez, İrfan Buz da İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'ye transfer iddialarını yorumladı.
"İstemezsek almayız"

"İstemezsek almayız"

Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, Siyah-Beyazlılar’daki performansıyla eleştirilen Vincent Aboubakar’ın takımdaki geleceğine sezon sonunda karar vereceklerini söyledi.
Mas'ta mutlu son!

Mas'ta mutlu son!

Teknik direktör Ersun Yanal’ın sol bek için düşündüğü Arjantinli’nin devre arası kampında takıma katılacağı öğrenildi.
G.Saray'da De Jong operasyonu!

G.Saray'da De Jong operasyonu!

Geçen sezon 3 yıllık maliyeti 12 milyon Euro’yu bulan De Jong’u almayan Galatasaray Yönetimi, bu sezon işi 5 milyon Euro’ya bitirerek önemli ölçüde kâr etti.
Mario Gomez'de son dakika!

Mario Gomez'de son dakika!

Beşiktaş eski yıldızı Mario Gomez ile dirsek temasını sürdürse de Alman golcü ailesini ikna edemediğini öğrenildi.
Linnes'in vatandaşı Aslan mı oluyor?

Linnes'in vatandaşı Aslan mı oluyor?

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes, vatandaşı Vegard Forren'in takıma gelebileceğine dair açık kapı bıraktı.
2016 Freestyle Futbol Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi

2016 Freestyle Futbol Türkiye Şampiyonası gerçekleştirildi

2016 Freestyle Futbol Türkiye Şampiyonası, 11 Aralık Pazar günü, ana sponsor Agora Alışveriş Merkezi’nde yoğun bir kalabalık önünde gerçekleştirildi.

Karşınızda dünyanın en tehlikeli takımı!

Portekiz 4. Ligi ekiplerinden Canelas 2010 son 11 maçını da 3-0’lık skorlarla kazandı ancak bunun nedeni oynadıkları muhteşem futbol değil, rakiplerinin onlarla oynamak istememesi ve bu nedenle sahaya çıkmaması.

Karşınızda dünyanın en tehlikeli takımı!

Rakipleri, maçların ‘terör ortasında’ geçtiği gerekçesiyle Canelas’la maç yapmaktan kaçınırken bunun yerine 750 Euro ceza vermeyi göze alıyor. Nitekim internette dolaşan videolar da Canelas’lı futbolcuların oynadığı gaddar futbolu gözler önüne seriyor.

Oyuncularının çoğu, FC Porto’nun ‘Ultras’ taraftar grubu üyesi olan Mavi-Beyazlı ekip bu sayede ligde bu sezon 17 maçta 16 galibiyet alırken, ligde yer alan diğer 13 takımdan sadece bir tanesi bu ekiple oynama riskini göze aldı.

Eğer kulüp bu şekilde devam edip ligi kazanırsa 3. Lig’de çıkmak için play-off’a katılacak.

Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu

Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu

Arsenal'in yıldızına şok!

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Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!

Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!


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Karşınızda dünyanın en tehlikeli takımı!

Karşınızda dünyanın en tehlikeli takımı!

Portekiz 4. Ligi ekiplerinden Canelas 2010 son 11 maçını da 3-0’lık skorlarla kazandı ancak bunun nedeni oynadıkları muhteşem futbol değil, rakiplerinin onlarla oynamak istememesi ve bu nedenle sahaya çıkmaması.
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