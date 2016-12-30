Galatasaray'a müjde!

Galatasaray'a müjde!

Aslan’ın sağ bek adaylarından Vidal’in Barcelona’dan ayrılması kesinlik kazandı. Marca gazetesi, Vidal’ın yerine 34 yaşındaki Srna’nın transfer edileceğini duyurdu.
F.Bahçe'ye 2 yeni Hollandalı

F.Bahçe'ye 2 yeni Hollandalı

Fenerbahçe’nin devre arasında takviye yapacak olması, menacerleri de harekete geçirdi.
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Beşiktaş'ın transferine övgüler yağdırdı!

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BJK'de Eto'o sesleri yükseliyor! Resmi açıklama...

BJK'de Eto'o sesleri yükseliyor! Resmi açıklama...

Devre arası transfer dönemi yaklaşırken Beşiktaş'ta yeniden Samuel Eto'o sesleri yükselmeye başladı.
Mario Gomez: "Dönmek istiyorum"

Mario Gomez: "Dönmek istiyorum"

Devre arası transfer döneminde Mario Gomez’i geri getirmek için kollarını sıvayan Beşiktaş, Alman oyuncudan olumsuz yanıt aldı. Mario Gomez, "İstanbul'a dönmeyi çok istiyorum, sezon sonunda görüşelim" dedi.
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Kapı gibi stoper geliyor!

Arjantinli Mas ile prensipte anlaşan Fırtına, savunmaya bir takviye daha yapıyor.
Teknik ekip beğendi, imzayı atıyor!

Teknik ekip beğendi, imzayı atıyor!

Geçen sene CAF tarafından yılın en iyi genç oyuncuları arasında gösterilen Sidiki Maiga, Galatasaray’la sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Karabükspor bombayı patlatıyor!

Karabükspor daha önce yeni Alex olarak gösterilen Carlos Eduardo transferini bitiriyor. Sambacı futbolcunun ismi daha önce Fenerbahçe ile anılmıştı.

Karabükspor bombayı patlatıyor!

Süper Lig ekiplerinden Karabükspor Atletico Mineiro forması giyen 29 yaşındaki Carlos Eduardo transferini bitirmeye çok yakın. Teknik direktör Igor Tudor'un onay verdiği Eduardo için başkan Ferudun Tankut bizzat ilgileniyor.

Daha önce ismi Fenerbahçe'yle de anılan Carlos Eduardo 5 yıl önce Gökdeniz Karadeniz'in takımı Rubin Kazan'a 20 milyon euro'ya transfer olmuştu.

Daha önce Gremio, Hoffenheim, Rubin Kazan ve Flemango formaları giyen sambacının önümüzdeki günlerde Karabük'e gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.

Kariyerinde toplam 185 maça çıkan Eduardo 26 gol atarken 3 kez de Brezilya Milli Takım forması giydi.

Shakhtar transferi resmen açıkladı:

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Günün bombası: Igor Tudor

Günün bombası: Igor Tudor


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Karabükspor bombayı patlatıyor!

Karabükspor bombayı patlatıyor!

Karabükspor daha önce yeni Alex olarak gösterilen Carlos Eduardo transferini bitiriyor. Sambacı futbolcunun ismi daha önce Fenerbahçe ile anılmıştı.
Shakhtar transferi resmen açıkladı: Türk kulübü...

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