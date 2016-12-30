Karabükspor bombayı patlatıyor!

Karabükspor daha önce yeni Alex olarak gösterilen Carlos Eduardo transferini bitiriyor. Sambacı futbolcunun ismi daha önce Fenerbahçe ile anılmıştı.

Süper Lig ekiplerinden Karabükspor Atletico Mineiro forması giyen 29 yaşındaki Carlos Eduardo transferini bitirmeye çok yakın. Teknik direktör Igor Tudor'un onay verdiği Eduardo için başkan Ferudun Tankut bizzat ilgileniyor.

Daha önce ismi Fenerbahçe'yle de anılan Carlos Eduardo 5 yıl önce Gökdeniz Karadeniz'in takımı Rubin Kazan'a 20 milyon euro'ya transfer olmuştu.

Daha önce Gremio, Hoffenheim, Rubin Kazan ve Flemango formaları giyen sambacının önümüzdeki günlerde Karabük'e gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.

Kariyerinde toplam 185 maça çıkan Eduardo 26 gol atarken 3 kez de Brezilya Milli Takım forması giydi.