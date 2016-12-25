Mario Gomez: "Dönmek istiyorum"

Mario Gomez: "Dönmek istiyorum"

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"10 sene orta saha aratmaz"

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Kapı gibi stoper geliyor!

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Pazarlıklar son aşamaya geldi

Uzun süredir stoper Gum ile görüşen Trabzonsporlu idareciler, 30 yaşındaki Sambacı’yı neredeyse ikna etti. Kulübü Fluminense’yle yapılan pazarlıklarda da son aşamaya gelindi. Oyuncunun menaceri Alexandre Torres görüşmeleri doğrularken, “Gum, Brezilya dışında bir takımla anlaşmaya çok yakın. Transfer görüşmeleri bitme aşamasında. Sadece ufak detaylar kaldı” dedi.

Hem kaliteli hem tecrübeli

1.89 boyundaki Gum güçlü fiziği ve hava toplarındaki hakimiyetiyle dikkat çekiyor. Kariyeri boyunca hep Brezilya kulüplerinde forma giyen tecrübeli stoper, bu sezon 23 lig maçına çıktı. 1 de gol attı. Gum transfer edildikten sonra stoperde sıkıntısı kalmayacak olan Trabzonspor, golcü konusundaki temasları da aralıksız sürdürüyor.

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