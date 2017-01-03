Görüşmeler resmen başladı!

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F.Bahçe'ye 2 yeni Hollandalı

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Arjantinli Mas ile prensipte anlaşan Fırtına, savunmaya bir takviye daha yapıyor.

Hedefteki sürpriz Hollandalı: Luciano Narsingh

PAOK’un sol açığı Garry Rodrigues’le anlaşan Cimbom, PSV ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Luciano Narsingh’in menajeriyle de masaya oturdu.

Hedefteki sürpriz Hollandalı: Luciano Narsingh

Alman yıldızı Podolski'yi satmaya hazırlanan Galatasaray, hücumu iki isimle güçlendirecek. PAOK'un sol açığı Garry Rodrigues'le anlaşan sarı-kırmızılılar, kulübüne yazılı teklifini yaptı. Listedeki diğer ismin ise Luciano Narsingh olduğu ortaya çıktı. PSV ile sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayan Narsingh'in menajerinin İstanbul'a geldiği ve Taksim'deki Divan Otel'de Başkan Dursun Özbek'le görüştüğü öğrenildi.

SNEİJDER'İN MİLLİ TAKIMDAN ARKADAŞI

Hollandalı yıldızla el sıkışıldığı anda kulübü ile masaya oturulacak. PSV'de bu sezon yedek kalmaya başlayan Narsingh, sağ kanatta ve forvette görev yapabiliyor. 1990 doğumlu çok yönlü hücum oyuncusunu Sneijder, milli takımdan iyi tanıyor. Riekerink ise bu sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'nde PSV'nin oynadığı maçları takip etti ve Narsingh'le ilgili yönetimine olumlu görüş verdi.

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Sabah

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