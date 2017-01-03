Görüşmeler resmen başladı!

Görüşmeler resmen başladı!

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G.Saray'a açık açık mesaj gönderdi!

G.Saray'a açık açık mesaj gönderdi!

Cim Bom’un kiralamak istediği Barcelona’nın sağ beki, sosyal medyada Sarı-Kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
F.Bahçe'ye 2 yeni Hollandalı

F.Bahçe'ye 2 yeni Hollandalı

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Beşiktaş'ın transferine övgüler yağdırdı!

Beşiktaş'ın transferine övgüler yağdırdı!

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel hakkında yorumlar yaptı.
G.Saraylı 2 futbolcuyla yollar ayrıldı!

G.Saraylı 2 futbolcuyla yollar ayrıldı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sezon başında Galatasaray’dan kiralanan Emrah Başsan ve Volkan Pala ile yollarını ayırdı.
BJK'de Eto'o sesleri yükseliyor! Resmi açıklama...

BJK'de Eto'o sesleri yükseliyor! Resmi açıklama...

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Mario Gomez: "Dönmek istiyorum"

Mario Gomez: "Dönmek istiyorum"

Devre arası transfer döneminde Mario Gomez’i geri getirmek için kollarını sıvayan Beşiktaş, Alman oyuncudan olumsuz yanıt aldı. Mario Gomez, "İstanbul'a dönmeyi çok istiyorum, sezon sonunda görüşelim" dedi.
Kapı gibi stoper geliyor!

Kapı gibi stoper geliyor!

Arjantinli Mas ile prensipte anlaşan Fırtına, savunmaya bir takviye daha yapıyor.

Gündem yine Vladimir Weiss

Sezon başında da Trabzonspor’un gündemine gelen 27 yaşındaki Slovak futbolcu bir kez daha Karadeniz temsilcisine önerildi.

Gündem yine Vladimir Weiss

Bordo-Mavililer’in gündemine sezon başında giren ve uzun uğraşlar verilmesine rağmen transferi gerçekleşmeyen Vladimir Weiss’ın adı tekrar Trabzonspor ile anılıyor.

Şu an Katar’da Al Grahafa takımında forma giyen 27 yaşındaki Slovak oyuncunun bu kez Trabzonspor fikrine çok sıcak baktığı, menaceri aracılığıyla da bu beklentisini ilettiği öğrenildi.

Ancak bu kez kararı deneyimli futbolcu değil, teknik direktör Ersun Yanal verecek. Yanal’ın Castillo ve Yusuf’un performansından ötürü hayal kırıklığına uğradığı, ancak buna rağmen kendilerine bir şans daha vermekten yana olduğu belirtildi.

Bu durumda Weiss için son kararın Antalya kampının sonrasına bırakılabileceği de gelen haberler arasında.

Mustafa Denizli'den Linnes teklifi

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Gündem yine Vladimir Weiss

Gündem yine Vladimir Weiss

Sezon başında da Trabzonspor’un gündemine gelen 27 yaşındaki Slovak futbolcu bir kez daha Karadeniz temsilcisine önerildi.
Mustafa Denizliden Linnes teklifi

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Hedefteki sürpriz Hollandalı: Luciano Narsingh

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