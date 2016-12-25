Galatasaraylı iki yıldız maç sonu birbirine girdi!

Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası Yasin Öztekin ile Bruma arasında pas kavgası çıktı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında evinde Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Sarı-Kırmızılı ekip, rakibini 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Mücadele sonunda ise Sarı Kırmızılı ekibin iki yıldızı Bruma ile Yasin Öztekin arasında pas verip vermeme konusunda tartışma çıktı ve birbirlerine girdiler.

İkilinin tartışmasını Ayhan Akman ve Jan Olde Riekerink araya girerek büyümesini önledi.

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