Beşiktaş'ın transferine övgüler yağdırdı!

Beşiktaş'ın transferine övgüler yağdırdı!

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel hakkında yorumlar yaptı.
G.Saraylı 2 futbolcuyla yollar ayrıldı!

G.Saraylı 2 futbolcuyla yollar ayrıldı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sezon başında Galatasaray’dan kiralanan Emrah Başsan ve Volkan Pala ile yollarını ayırdı.
BJK'de Eto'o sesleri yükseliyor! Resmi açıklama...

BJK'de Eto'o sesleri yükseliyor! Resmi açıklama...

Devre arası transfer dönemi yaklaşırken Beşiktaş'ta yeniden Samuel Eto'o sesleri yükselmeye başladı.
Mario Gomez: "Dönmek istiyorum"

Mario Gomez: "Dönmek istiyorum"

Devre arası transfer döneminde Mario Gomez’i geri getirmek için kollarını sıvayan Beşiktaş, Alman oyuncudan olumsuz yanıt aldı. Mario Gomez, "İstanbul'a dönmeyi çok istiyorum, sezon sonunda görüşelim" dedi.
Kapı gibi stoper geliyor!

Kapı gibi stoper geliyor!

Arjantinli Mas ile prensipte anlaşan Fırtına, savunmaya bir takviye daha yapıyor.
Teknik ekip beğendi, imzayı atıyor!

Teknik ekip beğendi, imzayı atıyor!

Geçen sene CAF tarafından yılın en iyi genç oyuncuları arasında gösterilen Sidiki Maiga, Galatasaray’la sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
"10 sene orta saha aratmaz"

"10 sene orta saha aratmaz"

İrfan Can Kahveci’yi Türk futboluna kazandıran teknik direktör Mustafa Kaplan'ın yanı sıra eski hocaları İbrahim Üzülmez, İrfan Buz da İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'ye transfer iddialarını yorumladı.
"İstemezsek almayız"

"İstemezsek almayız"

Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, Siyah-Beyazlılar’daki performansıyla eleştirilen Vincent Aboubakar’ın takımdaki geleceğine sezon sonunda karar vereceklerini söyledi.

Galatasaraylı 2 futbolcuyla yollar ayrıldı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sezon başında Galatasaray’dan kiralanan Emrah Başsan ve Volkan Pala ile yollarını ayırdı.

Galatasaraylı 2 futbolcuyla yollar ayrıldı!

Yeşil-mavili ekibin basın sözcüsü Aykut Ferah, yaptığı açıklamada, teknik direktör Hikmet Karaman’ın raporu doğrultusunda kadro planlamasına gittiklerini belirtti.

Ferah, ligin ilk bölümü tamamlanmadan izin alarak Rize’den giden Emrah Başsan’ın yanı sıra 19 yaşındaki santrfor Volkan Pala ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını ifade etti.

İki futbolcuya, hizmetleri için teşekkür eden Ferah, bundan sonraki kariyerlerinde başarı diledi.

Kweuke'nin acı günü!

Kweuke'nin acı günü!

Resmen imzaladı! 5 yıllık...

Resmen imzaladı! 5 yıllık...

İspanyol medyasından Oğulcan iddiası

İspanyol medyasından Oğulcan iddiası


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Galatasaraylı 2 futbolcuyla yollar ayrıldı!

Galatasaraylı 2 futbolcuyla yollar ayrıldı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sezon başında Galatasaray’dan kiralanan Emrah Başsan ve Volkan Pala ile yollarını ayırdı.
Kweukenin acı günü!

Kweuke'nin acı günü!

Çaykur Rizespor'un Kamerunlu forveti Leonard Kweuke bugün aldığı haberle yıkıldı.
Resmen imzaladı! 5 yıllık...

Resmen imzaladı! 5 yıllık...

Çaykur Rizespor, sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek forvet oyuncusu Leonard Kweuke ve defans oyuncusu Orhan Ovacıklı ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
İspanyol medyasından Oğulcan iddiası

İspanyol medyasından Oğulcan iddiası

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da forma giyen Oğulcan Çağlayan için Avrupa iddiaları sürüyor.
Borussia Dortmund şimdi de o Türkün peşinde!

Borussia Dortmund şimdi de o Türk'ün peşinde!

Alman scoutların Süper Lig’e ilgisi devam ediyor. Son gözde ise Çaykur Rizespor’un genç hücumcularından Oğulcan Çağlayan.
Dilmen: Maç 6-0 falan biterdi

Dilmen: "Maç 6-0 falan biterdi"

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen de 90 dakikayı değerlendirdi.
Çaykur Rizesporda kriz büyüyor

Çaykur Rizespor'da kriz büyüyor

Hikmet Karaman’ın beklediği transferleri yapamayan Çaykur Rizespor’da sular durulmuyor.
Konyaspor Rizesporu elinden kaçırdı

Konyaspor Rizespor'u elinden kaçırdı

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun ilk hafta maçında Çaykur Rizespor ile Atiker Konyaspor 1-1 berabere kaldı.
Golcü oyuncu Türkiyeden ayrıldı

Golcü oyuncu Türkiye'den ayrıldı

Çaykur Rizespor'un İran'ın Persepolis takımından transfer ettiği 23 yaşındaki forvet oyuncusu Mehdi Taremi, ülkesine döndü.
Rizespor Iraklı futbolcuyla anlaşmaya vardı

Rizespor Iraklı futbolcuyla anlaşmaya vardı

Çaykur Rizespor, Irak Milli Futbol Takımı oyuncusu Ali Husni Faisal ile 5 yıllık anlaşma imzaladı.
Trabzonspora transfer şoku!

Trabzonspor'a transfer şoku!

Trabzonspor'un da transfer listesinde yer alan Eren Albayrak, İstanbul Başakşehir'e transfer oluyor....
Başakşehir sezonu galibiyetle kapadı

Başakşehir sezonu galibiyetle kapadı

Spor Toto Süper Lig'in kapanış haftasında Çaykur Rizespor'la karşılaşan Medipol Başakşehir, rakibini 1-0 mağlup ederek sezonu 3...
Türkiye Kupasında gruplar belli oldu

Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamaları belli oldu. Kupada ilk maçlar 15-16-17 Aralık'ta oynanacak....
Hikmet Karamandan G.Saray sorusuna ilginç cevap

Hikmet Karaman'dan G.Saray sorusuna ilginç cevap

Galatasaray Teknik Direktörlüğü için ismi gündeme gelen Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, “Futbolda her şey olabilir”...
Şok iddia! Galatasaray maçından sonra...

Şok iddia! Galatasaray maçından sonra...

Son 5 maçını kazanamayan, bunların 3'ünde sahadan yenik ayrılan Çaykur Rizespor'da işler karışık....
Bursaspor Rizeye ilk mağlubiyeti tattırdı! Tam 5 gol...

Bursaspor Rize'ye ilk mağlubiyeti tattırdı! Tam 5 gol...

Süper Toto Süper Lig'in namağlup tek takımı Çaykur Rizespor, evinde ünvanını kaybetti ve Bursaspor'a 3-2 yenildi....