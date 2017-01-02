Galatasaraya mesaj gönderdi!

Cim Bom’un kiralamak istediği Barcelona’nın sağ beki, sosyal medyada Sarı-Kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Sadece stoper ve hücum bölgesine değil, sağ beke de takviye yapacak olan Galatasaray’ın gündeminde Aleix Vidal var. Barcelona’dan ayrılacak olan İspanyol yıldızı Sarı-Kırmızılılar kiralamak istiyor. Bu girişimin söylentiden ibaret olmadığı önceki gece kanıtlandı.

"Galatasaray, Galatasaray!"

Arda Turan, instagram’dan canlı olarak herkesin yeni yılını kutlarken, yayına Barcelona’daki takım arkadaşı Vidal de katıldı. 27 yaşındaki sağ bek Arda’nın konuştuğu sırada, “Galatasaray Galatasaray!” diye yazdı.

Barça kesin yollayacak

Bu gelişme kısa zamanda sosyal medyanın genelinde yayılırken, Sarı-Kırmızılı taraftarları fazlasıyla heyecalandırdı, “Geliyor” yorumları yapıldı. Yıllardır çözülemeyen sağ bek krizine bu kez nokta koymak isteyen Galatasaray, Vidal’i alması halinde önemli bir iş başarmış olacak. Barcelona Vidal’i kısa süre önce kiralık listesine koyarken, onun yerine sağ beke 34 yaşındaki Srna veya Valencia’dan Cancelo’yu transfer etmeyi düşünüyor.