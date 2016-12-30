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Galatasaray Kaan Ayhan'ı istiyor!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fortuna'da forma giyen milli futbolcu Kaan Ayhan için nabız yokluyor.

Galatasaray Kaan Ayhanı istiyor!

Devre arasının gelmesiyle birlikte kadrosunda büyük revizyona giden Galatasaray, bir yandan da takıma yeni transferler yapmak için kolları sıvadı.

Chedjou, Hamit, Sigthorsson, Salih, Cavanda, Josue gibi oyuncularla yollarını ayırma aşamasında olan Sarı-Kırmızılılar, Ahmet Çalık transferinde de imzaya kaldı.

Galatasaray'ın bir diğer hedefi ise Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen Kaan Ayhan...

Cim Bom, stoper ve orta saha oynayabilen milli futbolcu Kaan Ayhan için, oyuncunun takımı Fortuna ile temasa geçti.

1.5 milyon Euro'ya serbest

Yaz ayında Schalke'den, Fortuna Düsseldorf'a transfer olan milli futbolcunun sözleşmesinde, yaz döneminde 1.5 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi yer alıyor. Galatasaray'ın bu maddeyi koz olarak kullanarak, Kaan Ayhan'ın transferini yaza bırakmadan uygun bir bonservis ücreti ödeyerek bitirmesi bekleniyor.

Alman gazetesi Bild, Kaan Ayhan&Galatasaray iddialarını okuyucularına duyururken, Fortuna Düsseldorf Scout Şefi Uwe Klein, transferle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Klein, Galatasaray'ın ilgisini duyduklarını belirtirken, ''Ancak bize ulaşmış bir teklif yok. Burada oyuncunun da tercihi önemli'' dedi.

Fortuna Düsseldorf'un, Hannover'de oynayan savunma oyuncusu Andre Hoffmann ile yakından ilgilenmesi de, Kaan Ayhan'ın takımdan ayrılma ihtimalini kuvvetlendiriyor.

Galatasaray ilk transferini gerçekleştirdi!

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Galatasaray'a müjde!

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Galatasaray Kaan Ayhanı istiyor!

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