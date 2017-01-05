Galatasaray için sürpriz aday!

Galatasaray'ın Middlesbrough'da forma giyen Daniel Ayala'yı transfer listesine dahil ettiği öne sürüldü.

Kadrosunu stoper takviyesiyle güçlendirmeyi planlayan Galatasaray'ın, İngiltere Premier Lig takımlarından Middlesbrough'da forma giyen Daniel Ayala'yla ilgilendiği öne sürüldü.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; sezon başından bu yana savunmanın göbeğinde görev alan Ben Gibson ve Callum Chambers'ın gölgesinde kalan 26 yaşındaki futbolcunun, devre arası transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimali bir hayli yüksek. İspanyol stoperle birçok takımın ilgilendiği öne sürülürken, bu ekipler arasından öne çıkan kulübün ise Galatasaray olduğu ifade edildi.

Middlesbrough formasıyla toplamda 103 karşılaşmaya çıkan Daniel Ayala, 12 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi. Takımın geçen yılki Championship başarısında büyük bir pay sahibi olan İspanyol oyuncu, bu sene Premier Lig'de ise yalnızca 6 maçta görev alabildi.

Sevilla altyapısında yetiştikten sonra Liverpool'a transfer olan Ayala, kariyerinin ilerleyen yıllarında Hull City, Derby Country, Norwich City, Nottingham Forest, ve Middlesbrough takımlarında forma giydi.