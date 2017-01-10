FLAŞ! Aatif kararını verdi!

Fenerbahçe'de sıcak gelişme... Yönetimin, Trabzonspor'lu Mehmet Ekici'nin transferinde takasta kullanmayı planladığı Aatıf Chahechoue sürpriz şekilde Sarı-Lacivertli ekibin kampına katıldı.

Fenerbahçe'de sıcak gelişme... Trabzonspor'lu Mehmet Ekici'nin transferinde takas edilmek istenen Faslı yıldız Aatıf Chahechoue kısa bir süre önce Sarı-Lacivertli ekibin kampına katıldı. Yıldız oyuncu, ayağının tozuyla takım idmanına çıktı.

Mehmet Ekici'nin transferinde takasta kullanılmak isteyenen Aatıf bu öneriyi kabul etmeyince, yönetimin tepkisiyle karşılaşmıştı. Hücum oyuncusu, "Ya Trabzon'a gidersin ya da A2 takımı ile çalışırsın" resti sonrası, Trabzon'a gitmemekte direnmişti.

İkna edilemeyen Aatıf, Fenerbahçe'nin Antalya kampının kadrosuna dahil edilmemiş ve İstanbul'da bırakılmıştı.

Faslı yıldızın sürpriz şekilde Fenerbahçe kampına katılması, Mehmet Ekici transferinde nasıl bir yol izleneceği konusunda merak uyandırdı.

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