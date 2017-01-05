Fikret Orman Etoo transferi hakkında konuştu

Beşiktaş başkanı Fikret Orman, Antalyasporlu Samuel Eto'oyla ilgili olarak, "'Onunla ilgilenmiyoruz' desek yalan olur. Transfer de kısmetse olur" açıklamasını yaptı.

Beşiktaş başkanı Fikret Orman Lig TV'ye vermiş olduğu röportajda , Antalyasporlu Samuel Eto'oyla ilgili olarak, "'Onunla ilgilenmiyoruz' desek yalan olur. Transfer de kısmetse olur" açıklamasını yaptı.

Fikret Orman'ın açıklamaları şöyle;

"Babel 40 yıllık Beşiktaşlı gibi"

Ülkemizde yaşanan olaylar ve döviz kurundaki artış bizi transferde çok zorluyor. Onu al başkan, bunu al başkan, şöyle yap başkan! Ülkemizin gerçekleri var, Beşiktaş'ın gerçekleri var. Ryan Babel sanki 10 yıldır oynuyormuş gibi. Mutluyuz. Mitrovic ise uzun zamandır takip ettiğimiz bir futbolcuydu. Scout ekibi 4-5 defa izledi, Gökhan Keskin, Metin Albayrak izledi, ben izledim. Mitrovic inşallah faydalı olur.

"Eto'o ile ilgilenmiyoruz desek yalan olur"

Eto'o ile ilgilenmiyoruz desek yalan olur. İlgilendik. Gazetelerde yer alıyor, Kerim'i verdi, o onu verdi, bu bunu verdi, futbolcular mal değil, insan! Evlatlarımız. Oyuncu ve kulüpler isterse, bazı oyuncularımızın kiraya gitme durumu var. Ancak, takas olarak bakmam ben. Rhodolfo'yu ne zorluklarla aldık. Biz de inanılmaz işler yaptı. Müthiş insan, müthiş çocuk. İstiyorum top oynasın. Eto'o kısmetse olur. Aboubakar ile ilgili fikrim hep pozitif, Cenk zaten Milli Takımın gol kralı.

"Mario Gomez'le sezon sonu konuşuruz"

Eto'o olursa olur, olmazsa olmaz. İsmi ne güzel, Fernando Torres ne kadar da güzel deyip transfer yapmıyoruz. Mario Gomez için sezon sonu gelsin oturur, konuşur, bakarız. Mehmet Ekici çok kaliteli bir oyuncu ama o bölgede çok kaliteli oyuncularımız var. Daldaki kuşa değil, cepteki kuşa bakmalıyız. Caner Erkin ile ilgili ilk yaptırımımızı yaptık. Roma'a Beşiktaşlı bir kardeşimizle evlendirdik. Vodafone Arena yakınlarındaki saldırıda statta hasar oluştu. Onların onarımını yapıyoruz. Beşiktaş UEFA Kupası'nı Türkiye'ye getirebilir mi? Bence getirebilir. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak zor ama UEFA hayal değil. Kimse sorsak bunu söyler zaten. Biz sıfır noktasından maratona başlamadık. -100'den geldik. Sıfır noktasından başlasaydık her şey bambaşka olurdu. Kartal Yuvası'nda 11 milyon cirolardan 100 milyonlara kadar geldik. Şenol Güneş adam gibi adamdır. Türkiye'nin en önemli spor adamıdır.