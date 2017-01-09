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Fener'e kabarık fatura!

Fenerbahçe Yönetimi, kadro dışı bırakılan Emenike, Van der Wiel ve Aatif’a sezonun ikinci yarısında Dereağzı’nda çalışmaları için 12 milyon TL ödeyecek!

Fenere kabarık fatura!

Sarı-Lacivertliler’de daha önce Serdar Kesimal, Milos Krasic gibi isimlere antrenman için ev sahipliği yapan Dereağzı Tesisleri’nin şu anda 3 misafiri var. Kadro dışı bırakılan Emmanuel Emenike, Gregory van der Wiel ve Aatif, takımda kalmaları halinde sezonun ikinci bölümünü burada idman yaparak geçirecek. Yüksek maliyetlere sahip bu 3 yıldıza, sadece Dereağzı’nda antrenman yaparak maaşlarını alacak! Bu futbolcuların ikinci yarı maaşları Emenike’nin 1.25 milyon Euro, Van der Wiel’in 1.1 milyon Euro ve Aatif’in da 750 bin Euro... Bu üç futbolcu, sezonun ikinci yarısında teknik heyet ve yönetim kendilerinden yararlanmayı düşünmediği için sadece antrenmanlara çıkarak yarım sezonluk maaşlarını alacak. Bu da yaklaşık 12 milyon TL’ye denk geliyor.

İlk kez olmuyor

Yönetim, bu maliyetten kurtulmak için bir an önce Emenike, Van der Wiel ve Aatif’a yeni kulüp arıyor. Fenerbahçe daha önce de kadro dışı bıraktığı futbolculardan Milos Krasic’e 2014-15 sezonunda 2.3 milyon Euro (8.8 milyon TL), Serdar Kesimal’e ise 2013-14 (1 maçta oynamıştı) ve 2014-15 sezonlarında toplamda 2.4 milyon Euro (9.2 milyon TL) ödemişti.

..Ve Aatif Dereağzı’nda

Sarı-Lacivertliler’de kadro dışı bırakılan Gregory van der Wiel ve Emmanuel Emenike, Dereağzı Tesisleri’nde altyapı hocaları eşliğinde çalışmalara başlamıştı. Onlara bir isim daha katıldı. Yönetimin, “Ya Trabzonspor’a gidersin ya da kadro dışı kalırsın” dediği Aatif, Bordo-Mavili ekibe gitmeme kararından geri adım atmayınca Emenike ve Van der Wiel’e katıldı. Üç futbolcu, Advocaat’ın kendileri için hazırladığı antrenman programını harfiyen uyguluyor. Hollandalı hoca, altyapı antrenörlerinden her gün bilgi alıyor.

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