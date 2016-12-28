Beşiktaş'ın transferine övgüler yağdırdı!

Beşiktaş'ın transferine övgüler yağdırdı!

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel hakkında yorumlar yaptı.
G.Saraylı 2 futbolcuyla yollar ayrıldı!

G.Saraylı 2 futbolcuyla yollar ayrıldı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sezon başında Galatasaray’dan kiralanan Emrah Başsan ve Volkan Pala ile yollarını ayırdı.
BJK'de Eto'o sesleri yükseliyor! Resmi açıklama...

BJK'de Eto'o sesleri yükseliyor! Resmi açıklama...

Devre arası transfer dönemi yaklaşırken Beşiktaş'ta yeniden Samuel Eto'o sesleri yükselmeye başladı.
Mario Gomez: "Dönmek istiyorum"

Mario Gomez: "Dönmek istiyorum"

Devre arası transfer döneminde Mario Gomez’i geri getirmek için kollarını sıvayan Beşiktaş, Alman oyuncudan olumsuz yanıt aldı. Mario Gomez, "İstanbul'a dönmeyi çok istiyorum, sezon sonunda görüşelim" dedi.
Kapı gibi stoper geliyor!

Kapı gibi stoper geliyor!

Arjantinli Mas ile prensipte anlaşan Fırtına, savunmaya bir takviye daha yapıyor.
Teknik ekip beğendi, imzayı atıyor!

Teknik ekip beğendi, imzayı atıyor!

Geçen sene CAF tarafından yılın en iyi genç oyuncuları arasında gösterilen Sidiki Maiga, Galatasaray’la sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.
"10 sene orta saha aratmaz"

"10 sene orta saha aratmaz"

İrfan Can Kahveci’yi Türk futboluna kazandıran teknik direktör Mustafa Kaplan'ın yanı sıra eski hocaları İbrahim Üzülmez, İrfan Buz da İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'ye transfer iddialarını yorumladı.
"İstemezsek almayız"

"İstemezsek almayız"

Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, Siyah-Beyazlılar’daki performansıyla eleştirilen Vincent Aboubakar’ın takımdaki geleceğine sezon sonunda karar vereceklerini söyledi.

Fenerbahçe'ye Depay'dan kötü haber!

Everton'dan sonra Roma da Hollandalı futbolcu için girişimlere başladı.

Fenerbahçeye Depaydan kötü haber!

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği futbolcular arasında adı geçen Manchester United'ın Hollandalı futbolcusu Memphis Depay için İtalya'nın Roma kulübü de girişimlere başladı.

Manchester United'ın teknik patronu Jose Mourinho, bu sezon pek forma şansı vermediği Depay için transfer tekliflerine açık olduğunu ifade ederken, Avrupa'dan birçok kulüp de Hollandalı futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. Fenerbahçe ile adı geçen genç oyuncu ile İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton da ilgilenirken, İtalya'nın Roma kulübünün de transfer girişimlerine başladığı öğrenildi. 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek yıldız oyuncuları Mohamed Salah'ın yerine bir futbolcu arayan İtalyan kulübü, kadrosundaki eksikliği Memphis Depay ile gidermek istiyor. Roma'nın, Depay'e alternatif olarak Chelsea'nin Belçikalı oyuncusu Charly Musonda'yı da gündemine aldığı öne sürüldü.

Sneijder'de flaş gelişme! Çin'den teklif...

Sneijder'de flaş gelişme! Çin'den teklif...

Beşiktaş o transferde sona geldi!

Beşiktaş o transferde sona geldi!


"O isimle görüşmelerimiz sürüyor"


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Sneijderde flaş gelişme! Çinden teklif...

Sneijder'de flaş gelişme! Çin'den teklif...

Galatasaray taraftarının takımdan ayrılmasını kesinlikle istemediği Sneijder'de flaş gelişme.
Fenerbahçeye Depaydan kötü haber!

Fenerbahçe'ye Depay'dan kötü haber!

Everton'dan sonra Roma da Hollandalı futbolcu için girişimlere başladı.
Beşiktaş o transferde sona geldi!

Beşiktaş o transferde sona geldi!

Ocak transferinde kadrosuna bir stoper daha katmayı planlayan Beşiktaş bir süredir ilgilendiği Yaroslav Rakitsky'de sona geldi.
O isimle görüşmelerimiz sürüyor

"O isimle görüşmelerimiz sürüyor"

Geride kalan sezonun devre arasında Galatasaray’dan Burak Yılmaz’ı transfer eden Beijing Guoan, bu kez Lukas Podolski için kapıyı çaldı.
Kerim Freia Premier Ligten talip var

Kerim Frei'a Premier Lig'ten talip var

Kara Kartal’da bu sezon görev aldığı kısıtlı sürede takımına önemli katkı sağlayan Kerim Frei için İngiltere Premier Lig ekibi West Bromwich’in takibi sürüyor.
Chedjou transfer iddialarına cevap verdi

Chedjou transfer iddialarına cevap verdi

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Aurelien Chedjou, menajerinin kendisini Beşiktaş'a önerdiği haberiyle ilgili açıklama yaptı.
Trabzonsporlu yöneticiden Mehmet Ekici itirafı

Trabzonsporlu yöneticiden Mehmet Ekici itirafı

Mehmet Ekici ile ilgili Trabzonspor cephesinden çok sıcak bir açıklama geldi. Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu oyuncularının takımdan ayrılabileceğini söyledi.
Ertuğrul Sağlamın yeni takımı belli olmak üzere

Ertuğrul Sağlam'ın yeni takımı belli olmak üzere

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da teknik direktörlük için Ertuğrul Sağlam ile yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği bildirildi.
Quaresma için istenen rakam ortaya çıktı

Quaresma için istenen rakam ortaya çıktı

Portekizli yıldızın menaceriyle görüşen yönetim, tecrübeli kanat oyuncusunun yeni kontratında yazacak olan maaşı 2 milyon Euro (7.3 milyon TL) olarak belirledi.
Çalımbay: Galatasaraylı oyuncuyla anlaştık

Çalımbay: "Galatasaraylı oyuncuyla anlaştık"

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray'dan Salih Dursun ile anlaştıklarını söyledi.
Çebiden Etoo açıklaması: Samimi söylüyorum...

Çebi'den Eto'o açıklaması: "Samimi söylüyorum..."

Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi, Boluspor maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı....
Rıdvan Dilmenden Lense: Kendini yargılamalı

Rıdvan Dilmen'den Lens'e: "Kendini yargılamalı"

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Trabzonspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi....
Savunma S.O.S verince takviye şart oldu

Savunma S.O.S verince takviye şart oldu

Farklı kazanılan Alanya maçında bile Galatasaray’ın savunması alarm verdi, yine kafa golü yedi. Ligde kalesinde gördüğü 16...
Tolgay Arslan CASa gidiyor

Tolgay Arslan CAS'a gidiyor

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda forma giymek için başvurduğu FIFA’dan olumsuz yanıt bekleyen gurbetçi futbolcu Tolgay Arslan,...
Talisca sürprizi

Talisca sürprizi

Sakatlıktan kurtulan, antrenmanlara başlayan Talisca, Vodafone Arena'da Şehitlere Saygı Yıldızlar Karması maçında yabancılar takımında forma giymişti. Yıldız...
Devre arası beklenmedik değişiklik

Devre arası beklenmedik değişiklik

Galatasaray Aytemiz Alanyaspor maçına ilk 11'de başlayan Selçuk İnan, devre arasında yerini sürpriz bir şekilde Hamit Altıntop'a...