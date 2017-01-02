Görüşmeler resmen başladı!

Görüşmeler resmen başladı!

Bordo-mavililer, çok yönlü oyun tarzı ile dikkat çeken Ndiaye için teklifini yaptı.
G.Saray'a açık açık mesaj gönderdi!

G.Saray'a açık açık mesaj gönderdi!

Cim Bom’un kiralamak istediği Barcelona’nın sağ beki, sosyal medyada Sarı-Kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
F.Bahçe'ye 2 yeni Hollandalı

F.Bahçe'ye 2 yeni Hollandalı

Fenerbahçe’nin devre arasında takviye yapacak olması, menacerleri de harekete geçirdi.
Beşiktaş'ın transferine övgüler yağdırdı!

Beşiktaş'ın transferine övgüler yağdırdı!

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel hakkında yorumlar yaptı.
G.Saraylı 2 futbolcuyla yollar ayrıldı!

G.Saraylı 2 futbolcuyla yollar ayrıldı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sezon başında Galatasaray’dan kiralanan Emrah Başsan ve Volkan Pala ile yollarını ayırdı.
BJK'de Eto'o sesleri yükseliyor! Resmi açıklama...

BJK'de Eto'o sesleri yükseliyor! Resmi açıklama...

Devre arası transfer dönemi yaklaşırken Beşiktaş'ta yeniden Samuel Eto'o sesleri yükselmeye başladı.
Mario Gomez: "Dönmek istiyorum"

Mario Gomez: "Dönmek istiyorum"

Devre arası transfer döneminde Mario Gomez’i geri getirmek için kollarını sıvayan Beşiktaş, Alman oyuncudan olumsuz yanıt aldı. Mario Gomez, "İstanbul'a dönmeyi çok istiyorum, sezon sonunda görüşelim" dedi.
Kapı gibi stoper geliyor!

Kapı gibi stoper geliyor!

Arjantinli Mas ile prensipte anlaşan Fırtına, savunmaya bir takviye daha yapıyor.

Fenerbahçe'nin ilk transferi resmen açıklandı!

Zorya Luhansk oyuncusu Alexander Karavaev'in Fenerbahçe'ye transfer olduğunu duyurdu.

Fenerbahçenin ilk transferi resmen açıklandı!

Alexander Karavaev'in alacağı ücret

Bonservisi Shakhtar'da olan Alexander Karavaev için Fenerbahçe Shakhtar'a 100 bin Euro ödeyecek. Fenerbahçe Alexander Karavaev'e ise 6 ay için 500 bin Euro ödeyecek.

"Alexander Karavaev bizim için çok değerliydi"

Zorya Luhansk Başkanı  Yevhen Heller Alexander Karavaev transferi ile ilgili yaptığı açıklamada, önemli olanın ikili ilişkiler olduğunun altını çizerek, "Karavaev bizim için çok değerli bir oyuncu. Başarımızın mimarlarından biriydi. Ancak Fenerbahçe'ye imza atabilmesi için bizimle olan sözleşmesini sonlandırdık" dedi.

Advocaat Alexander Karavaev'i çok istedi

Alınan bilgiye göre Dick Advocaat,  24 yaşındaki Ukraynalı futbolcu Alexander Karavaev'i çok istedi. Fenerbahçeli yetkililerde Shaktar Donetsk'le bağlantıya geçerek Alexander Karavaev transferini bitirdi.

Shakhtar'da opsiyon vermedi!

Shakhtar, Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonu istemesine rağmen oyuncunun gelecek planlarının içerisinde olduğunu ileterek oyuncu ile ilgili herhangi bir satın alma opsiyonu koydurtmadı.

İşte Emenike'yi bitiren sözler

İşte Emenike'yi bitiren sözler

Advocaat Aziz Yıldırım'ı o transferler için ikna edemedi!

Advocaat Aziz Yıldırım'ı o transferler için ikna edemedi!

Fernandao ayrılıyor mu?

Fernandao ayrılıyor mu?


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Fenerbahçenin ilk transferi resmen açıklandı!

Fenerbahçe'nin ilk transferi resmen açıklandı!

Zorya Luhansk oyuncusu Alexander Karavaev'in Fenerbahçe'ye transfer olduğunu duyurdu.
İşte Emenikeyi bitiren sözler

İşte Emenike'yi bitiren sözler

Advocaat bir takım toplantısında, “Bu takım için savaşan oyunculara ihtiyacım var. Emenike gibi oyunculara değil” ifadelerini kullandı. Herkesin içinde yapılan bu ağır konuşma şok etkisi yarattı.
Advocaat Aziz Yıldırımı o transferler için ikna edemedi!

Advocaat Aziz Yıldırım'ı o transferler için ikna edemedi!

Hollandalı hoca, orta saha, sağ bek ve sol açığa takviye istedi. Bu talebin bütçelerini aşacağını düşünen başkan Aziz Yıldırım, 2 oyuncu alıp yola devam etmekte ısrarcı.
Fernandao ayrılıyor mu?

Fernandao ayrılıyor mu?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, 6-0 galip geldikleri Menemen Belediyespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçeye iki yeni Hollandalı

Fenerbahçe'ye iki yeni Hollandalı

Fenerbahçe’nin devre arasında takviye yapacak olması, menacerleri de harekete geçirdi.
Fenerbahçeye Depaydan kötü haber!

Fenerbahçe'ye Depay'dan kötü haber!

Everton'dan sonra Roma da Hollandalı futbolcu için girişimlere başladı.
Advocaattan Ben Arfa açıklaması: Bir de Man.Citynin sağ beki...

Advocaat'tan Ben Arfa açıklaması: "Bir de Man.City'nin sağ beki..."

Fenerbahçe teknik direktörü Dick Advocaat, 3-0'lık Trabzonspor galibiyetini değerlendirdi.
Jeremain Lens ayrılık sorusuna ne cevap verdi?

Jeremain Lens ayrılık sorusuna ne cevap verdi?

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçının yıldızı Jeremain Lens, mücadele sonrası önemli açıklamalarda bulundu.
Rıdvan Dilmenden Lense: Kendini yargılamalı

Rıdvan Dilmen'den Lens'e: "Kendini yargılamalı"

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Trabzonspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi.
Fenerbahçe 10 numarasını buldu! Anlaşma sağlandı!

Fenerbahçe 10 numarasını buldu! Anlaşma sağlandı!

Fenerbahçe aradığı 10 numarayı buldu. Sarı Lacivertli yönetim uzun süredir peşinde olduğu Hatem Ben Arfa'yı kadrosuna kattı.
Fenerbahçeli taraftarlara kötü haber

Fenerbahçeli taraftarlara kötü haber

Trabzon İl Güvenlik Kurulu toplantısından son dakika kararı... Süper Lig'de pazartesi günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarının...
Süper Ligde Stoch savaşı!

Süper Lig'de Stoch savaşı!

Miroslav Stoch, son 3 sezonu farklı kulüplerde kiralık olarak geçirdikten sonra sene başında Fenerbahçe’ye geri dönmüştü....
Advocaat 4 takviye dedi ve tek tek açıkladı!

Advocaat "4 takviye" dedi ve tek tek açıkladı!

Vitor Pereira’dan görevi devraldıktan sonra sadece Jeremain Lens transferinde aktif rol oynayan Dick Advocaat, devre arası için...
Fenerbahçe Trabzona eksik gidiyor!

Fenerbahçe Trabzon'a eksik gidiyor!

Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçının 80. dakikasında Martin Skrtel, gördüğü sarı kartla haftaya oynanacak Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü....
Fenerbahçe beni istiyor

"Fenerbahçe beni istiyor"

Belçika'nın KAS Eupen takımında forma giyen 19 yaşındaki genç futbolcu Henry Onyekuru, Fenerbahçe'nin kendisini istediğini söyledi....
Vitor Pereiranın yeni takımı belli oldu

Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, yeni kulübünü buldu. Portekizli teknik adam Bundesliga 2 takımlarından 1860 Münih...