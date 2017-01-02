Fenerbahçenin ilk transferi resmen açıklandı!

Zorya Luhansk oyuncusu Alexander Karavaev'in Fenerbahçe'ye transfer olduğunu duyurdu.

Alexander Karavaev'in alacağı ücret

Bonservisi Shakhtar'da olan Alexander Karavaev için Fenerbahçe Shakhtar'a 100 bin Euro ödeyecek. Fenerbahçe Alexander Karavaev'e ise 6 ay için 500 bin Euro ödeyecek.

"Alexander Karavaev bizim için çok değerliydi"

Zorya Luhansk Başkanı Yevhen Heller Alexander Karavaev transferi ile ilgili yaptığı açıklamada, önemli olanın ikili ilişkiler olduğunun altını çizerek, "Karavaev bizim için çok değerli bir oyuncu. Başarımızın mimarlarından biriydi. Ancak Fenerbahçe'ye imza atabilmesi için bizimle olan sözleşmesini sonlandırdık" dedi.

Advocaat Alexander Karavaev'i çok istedi

Alınan bilgiye göre Dick Advocaat, 24 yaşındaki Ukraynalı futbolcu Alexander Karavaev'i çok istedi. Fenerbahçeli yetkililerde Shaktar Donetsk'le bağlantıya geçerek Alexander Karavaev transferini bitirdi.

Shakhtar'da opsiyon vermedi!

Shakhtar, Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonu istemesine rağmen oyuncunun gelecek planlarının içerisinde olduğunu ileterek oyuncu ile ilgili herhangi bir satın alma opsiyonu koydurtmadı.