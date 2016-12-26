Fenerbahçeli yıldız ayrılıyor! Yeni takımı...

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Nijeryalı futbolcu Emmanuel Emenike'nin transferinde sıcak gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de bir türlü istediğini bulamayan ve son olarak Dick Advocaat tarafından kadro dışı bırakılan Emmanuel Emenike, eski takımı Spartak Moskova'ya kiralandı.

Rus ekibinin yöneticileriyle, sarı lacivertli takımın yetkilileri arasında yapılan görüşmede, Nijeryalı forvet oyuncusunun 6 aylığına Spartak'a kiralanması için anlaşma sağlandığı öğrenildi.

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