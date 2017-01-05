Yasin'in Süper Lig'den talibi var!

Yasin'in Süper Lig'den talibi var!

Bordo-Mavililer, Galatasaray’da süresiz kadro dışı kalan eski oyuncusu için nabız yoklamaya başladı. Karadeniz temsilcisi kiralama opsiyonuyla Aslan’ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Van der Wiel o kulüple görüştü!

Van der Wiel o kulüple görüştü!

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Van der Wiel'e Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Wahda talip oldu.
Galatasaray'da flaş ayrılık!

Galatasaray'da flaş ayrılık!

Galatasaray'da tecrübeli futbolcu Hamit Altıntop'la yollar resmen ayrıldı.
Görüşmeler resmen başladı!

Görüşmeler resmen başladı!

Bordo-mavililer, çok yönlü oyun tarzı ile dikkat çeken Ndiaye için teklifini yaptı.
G.Saray'a açık açık mesaj gönderdi!

G.Saray'a açık açık mesaj gönderdi!

Cim Bom’un kiralamak istediği Barcelona’nın sağ beki, sosyal medyada Sarı-Kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
F.Bahçe'ye 2 yeni Hollandalı

F.Bahçe'ye 2 yeni Hollandalı

Fenerbahçe’nin devre arasında takviye yapacak olması, menacerleri de harekete geçirdi.
Beşiktaş'ın transferine övgüler yağdırdı!

Beşiktaş'ın transferine övgüler yağdırdı!

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen Beşiktaş'ın yeni transferi Ryan Babel hakkında yorumlar yaptı.
BJK'de Eto'o sesleri yükseliyor! Resmi açıklama...

BJK'de Eto'o sesleri yükseliyor! Resmi açıklama...

Devre arası transfer dönemi yaklaşırken Beşiktaş'ta yeniden Samuel Eto'o sesleri yükselmeye başladı.

Fenerbahçe'den Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili resmi siteden bir yalanlama geçti.

Fenerbahçeden Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Rasim Ozan Kütahyalı'nın MİT logolu dosyayı işaret ederek yaptığı açıklamaların ardından MİT'e resmi başvuru yaptıklarını ve dosyayla ilgili herhangi bir bilginin bulunmadığının kendilerine bildirildiğini duyurdu.

Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;

"23 Ekim 2016 Pazar günü Beyaz TV ekranlarında yayınlanan “Beyaz Futbol” isimli programda, Rasim Ozan Kütahyalı isimli şahıs, elinde MİT logolu bir dosyayı işaret ederek bir takım ithamlarda bulunmuştur.

Konuyla ilgili kulübümüzün MİT’e yapmış olduğu resmi başvuru sonucunda, ilgili kurumun kayıtlarında, söz konu şahsın iddia ettiği konularla ilgili bir bilginin bulunmadığı tarafımıza bildirilmiştir. Bu şekilde, adı geçen şahsın nüfuz ticareti yaptığı hususu bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Kamuoyuna daha önce bildirdiğimiz şekilde, kulübümüze ve yöneticilerimize iftira atan bahse konu şahısla ilgili gerekli suç duyurusunda bulunulmuştur.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"

Bu haber Fenerbahçelileri çok sevindirecek!

Bu haber Fenerbahçelileri çok sevindirecek!

Van der Wiel o kulüple görüştü!

Van der Wiel o kulüple görüştü!

Conte listenin başına onu yazdı!

Conte listenin başına onu yazdı!


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Bu haber Fenerbahçelileri çok sevindirecek!

Bu haber Fenerbahçelileri çok sevindirecek!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Krasnodar'ın en önemli oyuncularından olan Kouassi Eboue, İskoç ekibi Celtic'e transfer oluyor.
Fenerbahçeden Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması

Fenerbahçe'den Rasim Ozan Kütahyalı açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı ile ilgili resmi siteden bir yalanlama geçti.
Van der Wiel o kulüple görüştü!

Van der Wiel o kulüple görüştü!

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Van der Wiel'e Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Wahda talip oldu.
Conte listenin başına onu yazdı!

Conte listenin başına onu yazdı!

İngiltere Premier Lig’in güçlü takımı Chelsea’de Simon Kjaer konusunda yeni gelişmeler öne çıktı.
Emenike için flaş iddia! Lens transferinde...

Emenike için flaş iddia! Lens transferinde...

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan ve kendine kulüp arayan Emmanuel Emenike konusunda Nijerya basınında flaş bir haber dikkat çekti.
Fenerbahçenin ilk transferi resmen açıklandı!

Fenerbahçe'nin ilk transferi resmen açıklandı!

Zorya Luhansk oyuncusu Alexander Karavaev'in Fenerbahçe'ye transfer olduğunu duyurdu.
İşte Emenikeyi bitiren sözler

İşte Emenike'yi bitiren sözler

Advocaat bir takım toplantısında, “Bu takım için savaşan oyunculara ihtiyacım var. Emenike gibi oyunculara değil” ifadelerini kullandı. Herkesin içinde yapılan bu ağır konuşma şok etkisi yarattı.
Advocaat Aziz Yıldırımı o transferler için ikna edemedi!

Advocaat Aziz Yıldırım'ı o transferler için ikna edemedi!

Hollandalı hoca, orta saha, sağ bek ve sol açığa takviye istedi. Bu talebin bütçelerini aşacağını düşünen başkan Aziz Yıldırım, 2 oyuncu alıp yola devam etmekte ısrarcı.
Fernandao ayrılıyor mu?

Fernandao ayrılıyor mu?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, 6-0 galip geldikleri Menemen Belediyespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçeye iki yeni Hollandalı

Fenerbahçe'ye iki yeni Hollandalı

Fenerbahçe’nin devre arasında takviye yapacak olması, menacerleri de harekete geçirdi.
Rıdvan Dilmenden Lense: Kendini yargılamalı

Rıdvan Dilmen'den Lens'e: "Kendini yargılamalı"

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Trabzonspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi....
Fenerbahçeli taraftarlara kötü haber

Fenerbahçeli taraftarlara kötü haber

Trabzon İl Güvenlik Kurulu toplantısından son dakika kararı... Süper Lig'de pazartesi günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarının...
Süper Ligde Stoch savaşı!

Süper Lig'de Stoch savaşı!

Miroslav Stoch, son 3 sezonu farklı kulüplerde kiralık olarak geçirdikten sonra sene başında Fenerbahçe’ye geri dönmüştü....
Advocaat 4 takviye dedi ve tek tek açıkladı!

Advocaat "4 takviye" dedi ve tek tek açıkladı!

Vitor Pereira’dan görevi devraldıktan sonra sadece Jeremain Lens transferinde aktif rol oynayan Dick Advocaat, devre arası için...
Fenerbahçe Trabzona eksik gidiyor!

Fenerbahçe Trabzon'a eksik gidiyor!

Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçının 80. dakikasında Martin Skrtel, gördüğü sarı kartla haftaya oynanacak Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü....
Fenerbahçe beni istiyor

"Fenerbahçe beni istiyor"

Belçika'nın KAS Eupen takımında forma giyen 19 yaşındaki genç futbolcu Henry Onyekuru, Fenerbahçe'nin kendisini istediğini söyledi....