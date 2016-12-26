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Fenerbahçe yine güle oynaya kazandı!

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının son maçında Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanında son yıllarda olduğu gibi yine rahat bir galibiyet aldı ve yılı 3 puanla kapadı.

Fenerbahçe yine güle oynaya kazandı!

KADROLAR

Trabzonspor:

Onur Kıvrak - Jan Durica - Uğur Demirok - Mustafa Akbaş - Zeki Yavru - Mehmet Ekici - Okay Yokuşlu - Ogenyi Onazi - Yusuf Erdoğan - Fabian Castillo - Dame N'Doye

Yedekler:

Esteban Alvarado - Serge Akakpo - Mustafa Yumlu - Güray Vural - Aytaç Kara - Yusuf Yazıcı - Muhammet Demir

Fenerbahçe:

Volkan Demirel - İsmail Köybaşı - Simon Kjaer - Roman Neustadter - Şener Özbayraklı - Josef De Souza - Mehmet Topal - Alper Potuk - Moussa Sow - Jeremain Lens - Fernandao

Yedekler:

Fabiano Ribeiro - Yiğithan Güveli - Ozan Tufan - Caner Koca - Salih Uçan - Aatif Chahechouhe - Miroslav Stoch

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son maçında Fenerbahçe, Trabzon deplasmanında yine kolay bir maç kazandı ve devreyi galibiyetle kapadı.

Maç geçtiğimiz sezonların aksine gerilim yaşanmadan biterken, Sarı Lacivertliler ilk 15 dakikalık dilim dışında maçın hakimiydi.

27'de Yusuf Erdoğan çizgiden topu elle çıkardığı gerekçesiyle hakem Ali Palabıyık tarafından kırmızı kartla oyundan atılırken çıkan penaltı kararında Fernandao topu ağlara gönderdi.

İlk yarının son bölümünde Sow, adeta maça noktayı koydu ve Trabzonspor'un gardını tamamen düşüren golü attı. Fenerbahçe ikinci yarıda da önemli gol pozisyonları buldu. Özellikle Fernandao ve Sow golleri kaçırırken, Lens ise affetmedi ve 67'de kendi yarattığı pozisyonu güle oynaya gole çevirdi, maçınd a skorunu belirledi; 0-3.

Maçtan dakikalar...

Direkten döndü!

6. dakikada Trabzonspor gole çok yaklaştı. Castillo'nun sol kanattan kullandığı kornerde, yerden gelen topa gelişine vuran Mustafa Akbaş'ın şutu direkten auta gitti. Maçtaki ilk önemli pozisyon Trabzonspor'dan...

Yan hakem sakatlandı

15. dakikada maçın birinci yardımcı hakemi Kemal Yılmaz sakatlandı. Onun yerine 4. hakem Tolgaz Özkalfa birinci yardımcı hakem olarak karşılaşmaya devam edecek.

Alper yavaş kaldı, Fernandao kaçırdı

18. dakikada Fenerbahçe çok tehlikeli geldi. Sol kanattan ceza alanına bomboş giren Alper Potuk ağır kalınca hem çalım atamadı hem de pas vermekte gecikti. Buna rağmen ceza alanı dışındaki Fernandao'ya çıkarmayı başardı ancak Brezilyalı forvetin şutu yandan auta gitti.

Penaltı, kırmızı kart ve gol!

27'de Fenerbahçe golü buldu ancak top ağlara gitmeden önce Josef'in kafa vuruşunu, Yusuf Erdoğan'ın eliyle çzigiden çıkardığı gerekçesiyle hakem Ali Palabıyık Yusuf'a kırmızı kart gösterdi ve penaltı kararı verdi, golü de iptal etti.

Penaltıyı (30. dakika) Fernandao gole çevirdi ve Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçti.

Lens bomboş, gol Moussa Sow!

40. dakikada Fenerbahçe skoru Moussa Sow'la 2-0 yaptı.

Sağ kanattan çok hızlı şekilde gelen ve ceza alanına giren Jeremain Lens bomboş pozisyonda vurmadı, içeride yine kendisi gibi boş olan Sow'a bıraktı. Senegalli de boş kaleye rahat bir gol attı; 0-2.

İlk yarı 2-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi.

54'te Fenerbahçe yine gole çok yaklaştı.

Jeremain Lens'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortada Fernandao'nun topun gelişine vurdu ama top yandan az farkla auta çıktı.

Fener kaçırmaya devam...

Sarı Lacivertliler 61. dakikada Moussa Sow'la önemli bir pozisyonu harcadı. Lens'in sağ kanattan yerden ortasına Sow, altıpasta müsait pozisyonda vurdu, top savunmaya çarpıp kornere gitti.

Lens kaçırmadı; 0-3!

67. dakikada Fenerbahçe skoru 3-0 yaptı.

Sol kanattan Lens topu harika getirirken, ceza alanına giren Hollandalı sağ ayağıyla vurdu ve Onur Kıvrak'ın topu çelmesine rağmen golü attı; 0-3.

90 dakika 3-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle sona erdi.

Bu skorun ardından Fenerbahçe 31 puana yükselirken, Trabzonspor 18 puanda kaldı.

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