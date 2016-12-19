Fenerbahçe Trabzona eksik gidiyor!

Amedspor 1-1 Fenerbahçe

Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu mücadelesinde ilk maçında Gençlerbirliği'ne mağlup olan Fenerbahçe, ikinci maçında da 3 puanla tanışamadı ve Amed Sportif deplasmanında 1-1'lik beraberlik elde etti.