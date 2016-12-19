Fenerbahçe Trabzona eksik gidiyor!

Fenerbahçe Trabzon'a eksik gidiyor!
Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçının 80. dakikasında Martin Skrtel, gördüğü sarı kartla haftaya oynanacak Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.
Spor Toto Süper Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı.
Zirvede rakiplerine karşı geride kalmak istemeyen Sarı Lacivertliler ara döneme firesiz gitmek istiyor.
Mücadelenin 80. dakikasında rakibine sert müdahalede bulunan Martin Skrtel maçın hakemi hakemi Fırat Aydınus tarafından sarı kartla cezalandırıldı.
Bu kartla tecrübeli savunmacı kritik Trabzonspor deplasmanında takımını yalnız bırakmış olacak.
Tecrübeli teknik direktör Skrtel'in yerine Neustadter'i savunmada Kjaer'in yanında görevlendirmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'de 11. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Van Persie belirsizliği de sürmekte.
İlk yorumu siz yapın!