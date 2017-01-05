Fenerbahçe resmen açıkladı! İşte giyeceği numara...

Fenerbahçe, Ukraynalı futbolcu Oleksandr Karavaiev'i sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe, devre arası transfer döneminin ilk transferini gerçekleştirdi. Sarı-Lacivertliler, Shakhtar Donetsk'ten Oleksandr Karavaiev'i sezon sonuna kadar kiraladı. Ukraynalı oyuncu 11 numaralı formayı giyecek.

Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;

Fenerbahçe Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’in oyuncusu Oleksandr Karavaiev ile futbolcunun kendisi ve kulübüyle sezon sonuna kadar oyuncunun kiralanması konusunda anlaşmaya varmıştır.

1992 doğumlu Ukraynalı futbolcu, sezon sonuna kadar Sarı Lacivertli forma ile mücadele edecek.