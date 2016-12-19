"Fenerbahçe beni istiyor"

Belçika'nın KAS Eupen takımında forma giyen 19 yaşındaki genç futbolcu Henry Onyekuru, Fenerbahçe'nin kendisini istediğini söyledi.

Belçika'nın KAS Eupen takımında oynayan Henry Onyekuru'dan mesaj var.

Belçika basını tarafından, ülkenin en önemli yeteneklerinden biri olarak gösterilen Nijeryalı Onyekuru, "Fenerbahçe, Leipzig, CSKA Moskova ve Hoffenheim, Ocak ayı için transfer tekliflerini yaptılar. Çok çalışıyorum ve çok iyi oynuyorum. Teklifler normal" dedi.

Her iki kanatta da görev yapan Onyekuru, bu sezon forma giydiği 20 maçta 10 gol atıp 6 asist yaptı.

Sabah